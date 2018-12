Wanneer dringt het tot Victoria’s Secret door dat hun shows met graatmagere, rondborstige ‘angels’ in knellende push-ups niet meer kunnen? Cécile Narinx

04 december 2018

13u28

Bron: de Volkskrant 1 Style Nieuwe lingeriemerken ruiken hun kans. Zij maken ondergoed met echte vrouwen in gedachten, compleet met vetrollen, striae en insulinepleisters. Is dit het keerpunt?

Ed Razek, een man met zilvergrijs haar, een gesoigneerd gebit en een wereldbaan als Chief Marketing Officer van Victoria’s Secret, zal zich achter z’n oren hebben gekrabd. Op het ene moment was-ie de getapte jongen, als bobo van een wereldberoemd lingeriemerk, en liet hij zich breed lachend fotograferen met links en rechts van hem een model, angels in de taal van Victoria’s Secret. Het andere moment was hij de pispaal van boze vrouwen, en moest hij publiekelijk door het stof op Twitter.

Wat er aan de hand was met Razek? Hij had politiek gevoelige dingen gezegd in een interview met de Amerikaanse Vogue, over de show van Victoria’s Secret. En werd daar op niet mis te verstane wijze op gewezen door Heidi Zak, de topvrouw van het Amerikaanse lingeriemerk ThirdLove, dat zich erop voorstaat rekening te houden met elk lichaamstype. Zak plaatste op 18 november van dit jaar een paginagrote open brief aan Victoria’s Secret in The New York Times en ThirdLove deelde die ook op Instagram: 19.127 likes. In het kort: Zak vond Razeks opmerkingen over modellen met een maatje meer en transgendermodellen stuitend en riep het bedrijf op vrouwen zelf te laten bepalen wat sexy is, en te stoppen met benadrukken dat inclusiviteit slechts een trend is.

