Wandel jij binnenkort in de schoenen van Victoria Beckham? Charlotte Dierckx

12u37

Bron: Refinery 29 0 Instagram/victoriabeckham Style In een teasende post op Instagram liet Victoria Beckham weten dat ze haar signature naaldhakken voorlopig inruilt voor een paar Reebok sneakers. En dat doet de modeontwerpster uiteraard niet zomaar. Eind 2018 lanceert Mrs. Beckham een lijn met sportieve sneakers in samenwerking met het Britse sportmerk Reebok.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zo blijkt! Want hoewel Victoria Beckham zelden de straten betreed op platte schoenen, brengt uitgerekend zij eind 2018 een sneakercollectie op de markt in samenwerking met Reebok.

Na onder meer Ariana Grande en Gigi Hadid wordt de fakkel van ambassadrice dus overgedragen aan Mrs. Beckham herself. Zij gaf aan verheugd te zijn met de collaboratie. 'Het is ongelofelijk spannend om samen te werken met een iconisch merk dat mijn geloof belichaamt in het aanmoedigen van vrouwen om de beste versie van zichzelf te zijn', aldus de ontwerpster.

Momenteel zijn er nog geen beelden van de collectie, maar deze verrassende combo klinkt alvast als een beloftevolle collaboratie in onze oren. Wordt vervolgd!

