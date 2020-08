Walter Van Beirendonck razend op Virgil Abloh voor plagiaat: “Sleep die jongen voor de rechter!” Nele Annemans

07 augustus 2020

17u46 2 Style Modeontwerper Walter Van Beirendonck (63) is woest op Virgil Abloh (39). Hij beschuldigt de Amerikaanse designer en creatief directeur van de mannencollecties van Louis Vuitton van plagiaat.

“Dit is toch een grap? Virgil Abloh is een ongetalenteerde zak die lacht met de Belgen. Breng deze jongen voor de rechter, nu!”, staat er te lezen op de Instagramstories van Van Beirendonck.

Gisteren werd de nieuwe zomercollectie voor 2021 van Louis Vuitton voorgesteld in Shanghai. Voor die gelegenheid kondigde Abloh aan dat hij niet langer elk seizoen een nieuwe collectie zal brengen, maar dat hij ook oudere stukken zal recycleren. Maar het viel de Belgische modeontwerper op dat Abloh niet alleen zijn eigen stukken recycleerde, maar ook die van Van Beirendonck.

“Kopiëren is van alle tijden. Het is een deel van de mode-industrie. Maar niet op deze manier. Niet op dit niveau, met zulke budgetten, teams en mogelijkheden. Dat is wat me het meest shockeert”, aldus Van Beirendonck.

Concreet gaat het om de jassen met driedimensionale poppen in verwerkt uit zijn wintercollectie Woest van 2016-2017 en de asymmetrische zonnebrillen uit zijn wintercollectie Sun And Moon van 2018-2019.

“Ik wil niet verbitterd klinken, ik heb al ergere dingen meegemaakt als designer, maar dat je zoiets doet terwijl ontwerpers zoals ik het moeilijker hebben dan ooit, stoort me mateloos”, vertelt Van Beirendonck nog.

Het is niet de eerste keer dat Abloh aan de schandpaal genageld wordt voor plagiaat. Vorig jaar leek een gele outfit die versierd was met graffiti van zijn merk Off/White wel erg op een design van het Duitse Label Colrs en ook voor een stoel uit Ablohs collectie voor IKEA haalde hij duidelijk de mosterd bij de Amerikaanse ontwerper Paul McCobb.