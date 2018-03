Waarom zoveel mensen geobsedeerd zijn door de kleren van skatemerk Supreme Timon Van Mechelen

05 maart 2018

15u27 5 Style Voor een trui van het Amerikaanse skatemerk Supreme leg je online makkelijk het vierdubbele neer van de originele verkoopprijs, voor de winkels moet je in het buitenland uren aanschuiven ook al hangen er geen kleren meer in de rekken en millennials laten het logo zelfs permanent tatoeëren op hun lichaam. Waarom is Supreme in godsnaam zo populair, wat heeft het dat andere merken niet hebben?

Toen ik een tijdje geleden in Parijs was, waar één van de enige twee Europese Supreme-winkels gelegen is, werd ik door een beveilingsagent nogal hardhandig weggestuurd toen ik mij achteraan in de meterslange aanschuifrij vervoegde. Ik had namelijk geen ticketje om te mogen aanschuiven. Ja dat lees je goed: mogen aanschuiven. Het was donderdag – in Supreme termen ook wel ‘drop day’ of de dag waarop een deel van de nieuwe collectie binnenkomt genoemd. En om te vermijden dat er gewonden vallen moet je een ticketje hebben om te mogen aanschuiven. Dat van die gewonden is helaas niet gelogen trouwens. Eén keer per seizoen brengt het skatelabel nieuwe sweaters en T-shirts met het logo van het merk op – ‘box logo’ – en bij de laatste lancering werden daarbij tientallen mensen vertrappeld. Wereldwijd worden de winkels van Supreme permanent bewaakt door agenten en in het verleden zijn al winkels gesloten wegens de drukte en chaos buiten.

Om het succes van Supreme te verklaren, gaan we eerst even terug in de tijd. Supreme werd in 1994 opgericht door James Jebbia, die toen eigenaar was van de eerste winkel van dat andere skatemerk Stüssy. Oorspronkelijk verkocht de shop in New York vooral skatemateriaal, maar al snel verschoof de focus naar streetwear. Het merk ontwierp instant herkenbare T-shirts, bijvoorbeeld met prints van Kermit de Kikker, Travis Bickle uit de film Taxi Driver en Mike Tyson. Alles van Supreme is nonchalant maar cool. Al sinds zijn oprichting hanteert het merk hetzelfde principe: elk stuk komt uit in beperkte oplages van 300 exemplaren. Eens de voorraad op is, wordt er niet bij geproduceerd. De prijzen zijn vergelijkbaar met die van andere skatelabels, maar deze aanpak maakt het merk een pak exclusiever. De producten zijn enkel te koop in Supreme-shops, en daarvan bestaan er maar elf in de wereld. New York telt er twee, Los Angeles één, Parijs en Londen hebben er ook elk één, in Japan zijn er zes winkels. Er is ook een webshop, maar wie geen bot (een computerprogramma dat je kan instellen om op een autonome manier taken uit te voeren zoals kleren kopen, red.) heeft, is er tegenwoordig aan voor de moeite. Een paar minuten na een ‘online drop’ op donderdag is alles er standaard op uitverkocht.

GRIND Magazine FW17 Editorial 📸 Harmony Korine. Styled by @alastairmckimm Een foto die is geplaatst door null (@supremenewyork) op 10 nov 2017 om 15:59 CET

Supreme is kortom populair, erg populair. En eigenlijk is er geen enkel merk dat ook maar een beetje kan tippen aan het succes. Bij de lancering van bepaalde sneakers wordt er ook wel eens aangeschoven, maar in Supreme-standaarden stelt dat weinig voor. Het fandom van het skatelabel is een subcultuur op zichzelf. De grootste Europese fanpagina van Supreme ‘SupTalk’ telt maar liefst 60.0000 leden. Kleinere lokale groepen zoals ‘Supreme Talk NL/BE’ tellen nog eens een paar duizend leden. In deze groepen worden nieuwe releases van het merk besproken, maar vooral kleren en accessoires verkocht. Voor woekerprijzen. Een jas van Supreme en Stone Island gaat bijvoorbeeld over de digitale toonbank voor 680 euro (originele prijs: 240 euro), voor een beige heuptasje uit de laatste ‘drop’ betaal je 130 euro (originele prijs 66 euro), aan een hoodie met het ‘box logo’ ben je makkelijk meer dan 1.000 euro kwijt (originele prijs rond de 125 euro). Op sites zoals Grailed, een webshop voor luxe tweedehandskledij, betaal je voor zeldzamere stukken vaak meer dan een gemiddeld maandloon.

Hysterie

Vanwaar toch al die hysterie? Waarom kopen tieners een vliegtuigticket om een paar boxershorts van het merk te kopen? Waarom staan mensen urenlang in de rij terwijl ze niet eens zeker weten of ze daadwerkelijk iets kunnen kopen? Waarom zijn zoveel mensen geobsedeerd door Supreme?

Hype is een vaak genoemde reden: de buzz rond het merk is wat dezelfde buzz onderhoudt; popsterren als Drake of Kanye die gespot worden in Supreme, inspireren jongeren om zich bankroet te betalen aan hetzelfde item op eBay. De samenwerkingen van het merk met andere modemerken als Nike, Louis Vuiton, A.P.C. en Levi’s zorgen ervoor dat hun bereik (nog) wordt vergroot.

Maar eigenlijk speelt vooral de exclusiviteit van de kleren een grote rol. Zoals hierboven al gezegd, komt elk stuk uit in beperkte oplages. Volgens oprichter Jebbia om te vermijden dat "we met een stock vol producten zitten, die niemand wil hebben", maar afgaande op het succes is dat niet iets waar hij zich snel zorgen om moet maken. Het aanbod laag houden, is simpelweg een effectieve manier om de vraag te vergroten. Iedereen vindt het nu eenmaal leuk om kleding te dragen die niet iedereen anders heeft. Het zit in onze aard om onszelf te willen onderscheiden van de rest en met kledij van Supreme straal je exact dat uit. Wie bekend is met het label wéét namelijk hoe exclusief de iconische ‘box logo hoodies’ zijn. De gewone man in de straat ziet waarschijnlijk geen verschil met een trui van een grote kledingketen, maar daar doen de fans het ook niet voor. Ze dragen het voor hunzelf en om andere insiders te imponeren.

Morrissey for Supreme 2016. For more info on our agreement with Morrissey visit our Facebook page. Een foto die is geplaatst door null (@supremenewyork) op 14 feb 2016 om 01:03 CET

Nog belangrijk is dat Supreme heel authentiek overkomt. Het merk is in de juiste buurt in New York opgericht door skaters en de eersten die het label droegen waren authentiek – ze droegen het niet omdat het trendy was. Dat is doorheen de jaren natuurlijk flink veranderd, nu maken skaters nog maar een klein deel uit van het cliënteel, maar dat doet er eigenlijk weinig toe. Uit onderzoek blijkt dat hoe authentieker consumenten een merk ervaren, hoe meer ze erover gaan praten, en hoe groter de buzz dus wordt. Andere merken dromen van die status, want het is de meest effectieve sleutel tot succes in retail.

Jebbia vertelde aan Business of Fashion dat Supreme “niet zomaar een kledingmerk is, maar een mindset ” en waarschijnlijk komt het succes van het merk uiteindelijk ook vooral daarop neer. Hoewel design en kwaliteit natuurlijk belangrijk zijn, is dat wat de kleren uitstralen misschien nog wel belangrijker. Draag een handtas van Gucci om de wereld te vertellen dat je mee bent met de laatste mode. Draag een broek van Vêtements en je laat weten dat je geen problemen hebt met meer dan 1.000 euro uitgeven aan een jeansbroek. Draag Supreme en je maakt deel uit van de ‘cool crowd’, ook al hoor je daar eigenlijk helemaal niet bij en heb je nog nooit in je leven op een skateboard gestaan.

Supreme®/The North Face® Leather Nuptse. 10/19/2017 Een foto die is geplaatst door null (@supremenewyork) op 16 okt 2017 om 16:02 CEST

Louis Vuitton/Supreme #LVxSUPREME Een foto die is geplaatst door null (@supremenewyork) op 30 jun 2017 om 00:28 CEST

Supreme®/Aquascutum. 10/13/2016 Een foto die is geplaatst door null (@supremenewyork) op 10 okt 2016 om 16:08 CEST