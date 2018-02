Waarom zijn er zo weinig leuke kleren in plussize maten? NINA sprak met Sabine Peeters Eva Van Driessche

15 februari 2018

14u32 7 Style Sabine Peeters, make-upartiest, blogger, auteur en één van de luidste stemmen in Vlaanderen die voor meer diversiteit in de modewereld vecht, werd door Xandres xline gevraagd om een capsulecollectie te ontwerpen. Wij spraken haar over leuke kleding voor volle maten en waarom je die zo weinig in de winkels vindt.

Sabine Peeters is wat ze noemen een influencer - al is ze zelf niet dol op die term. Iemand die via haar openbare blog en social media-kanalen invloed uitoefent op de maatschappij en haar volgers. Haar filosofie? Schoonheid komt in verschillende vormen, gewoon jezelf zijn is al mooi genoeg. Sabine heeft zelf geworsteld met haar gewicht, maar zit nu lekker in haar vel. Ze wil dan ook graag iets meer dragen dan saaie oversized lappen stof in het zwart.

"Als make-upartiest maak ik mijn kleren makkelijk vuil, zwart is dus de makkelijkste kleur om te dragen. En het verbergt natuurlijk veel. Ik zat dus in een sleur en kocht steeds hetzelfde. Tot ik verliefd werd en mijn lief me veel liever in andere kleuren zag. Tijdens een reis naar Mexico was ik helemaal overtuigd: ik viel volop voor kleur. En daardoor wakkerde mijn zin in mode weer aan."

Fun met plussize

Donkere kleuren zijn inderdaad de norm als het om plussize gaat, maar dat is volgens Sabine nergens voor nodig:

"Ik ben helemaal voor flatterende outfits, maar je moet nog wel fun kunnen hebben met mode. En wie zegt dat kleur of andere snits niet flatterend kunnen zijn? De plussize-afdeling wordt al jaren heel lui behandeld. Eigenlijk is het elk seizoen dezelfde collectie, gewoon in een ander stofje. Saai! Die hoekjes zijn een belediging voor de vele vrouwen met maatjes die groter zijn dan die van de modellen in de campagnes. Gek eigenlijk, want er is een heel percentage plussize dat zo niet bediend wordt. Wil dan niemand die zak geld? Dan doe ik het wel! (lacht)"

"Toen ik zelf met Xandres xline aan de slag ging had ik een paar voorwaarden: het moest kleurrijk en fun zijn, maar de kwaliteit en het draagcomfort moeten ook optimaal zijn. Dat is een technische uitdaging, maar het kan wél. Door de blouse ruim genoeg te maken aan de buste, heb je ruimte. De volumerok - een stuk dat je normaal nooit voor vollere maten zou maken - is flatterend omdat hij stretch in de taille heeft en strak aan de buik zit."

Aparte hoekjes

Plussize blijft, naast de gespecialiseerde zaken, klassiek een apart hoekje in de winkel of website, onder een andere naam. Maar daar ziet Sabine niet meteen een probleem in. "Ik vind het best wel handig. Zo weet ik meteen waar ik moet zoeken. Het probleem zat hem in de zielige presentatie van die hoekjes, daar hing nooit iets trendy. Zelfs de zwangerschapshoek was leuker. Ook de kwaliteit laat vaak te wensen over en daar heb je als vollere vrouw niets aan. Een jeans die scheurt of niet lekker zit, T-shirts die knellen aan de borst. Vollere vrouwen moeten de indruk krijgen dat ze het waard zijn dat er voor hen aparte collecties ontworpen worden. Collecties waar evenveel zorg aan besteed wordt als aan de klassieke collecties. "

België blijft achter

"Ik bestel veel van mijn kleding online uit Engeland. Ze staan op vlak van volle maten veel verder. Plus is daar al even hip en trendy. Jammer wel, want ik zou dolgraag Belgische designers steunen. De 'Ik koop Belgisch'-trend? Niet zo makkelijk als je geen maatje 38 hebt. Ik begrijp het ook wel, de afzetmarkt is in België niet zo groot en aparte plussize collecties maken is een dure zaak voor veel merken, maar het kan toch beter. Gelukkig dus dat er merken zijn als Xandres, die zich wel inzetten voor grotere maten, en blijven vooruitdenken."

"Dat hebben we niet in jouw maat, hoor."

Sabine benadrukt ook het belang van goed opgeleid personeel in de winkel. "Als je ook een maatje meer aanbiedt, dan moet het personeel daar op voorzien zijn. Het vereist een specifieke kennis. Zalig is het als je dan goed begeleid wordt, als ze je niets proberen wijs te maken."

Waarom is het aanbod zo beperkt?

Willen voluptueuze vrouwen alleen maar vormeloze, verhullende kledij? Of is het de modewereld die hen enkel dat voorschotelt? Het is moeilijk om te zien waar het begonnen is. "Maar als je nu de sociale media in de gaten houdt, zie je zoveel mooie modebewuste volle meisjes. Zij kleden zich wél gedurfd. Ik weet wel dat ik natuurlijk door een gekleurde bril kijk, want ik kies wie ik volg. Wereldwijd waren helaas toch nog maar 3% van de campagnes plussize. Dat blijft verrassend weinig als je weet dat meer dan 40% van de Belgische vrouwen een BMI hoger dan 25 heeft en dus in een voller maatje past. Waarom volgen de merken dan niet?"

Daarnaast wordt voor vollere maten ook vaak hetzelfde gemaakt. Er wordt geen risico genomen. "Alsof ze allemaal met hetzelfde patroon aan de slag zijn gegaan. Er zijn ook zoveel vooroordelen: geen décolleté, geen korte mouwen, geen plooirok. We onderschatten plussize vrouwen. Ze durven misschien toch wel meer? En zij zijn toch ook geïnteresseerd in mode?"

Complexen opzij

Maar als het aanbod zou verbeteren, dan moeten vrouwen het nog wel durven dragen. En daar knelt de broek ook nog vaak. "Ja, hoeveel we ook met body positivity bezig zijn, volle brouwen schamen zich toch nog vaak. Over een te bolle buik, bolle bips of stevige billen. Die willen ze dan liever niet benadrukken. Mijn raad is dan om zeker te passen en een stuk niet af te schrijven tot je het geprobeerd hebt. Je kan je taille benadrukken zonder dat je je buik accentueert. Door een rok hoog in de taille te dragen, maar de plooien pas lager te laten beginnen, krijg je de illusie van een zandloperfiguur. Ik weet dat het moeilijk is, maar kijk eens anders naar jezelf in de spiegel. Een T-shirt met losse mouwen kan best bij vollere bovenarmen, als je het nonchalant oprolt."