Waarom we deze winter allemaal een ‘fleeceke’ dragen Timon Van Mechelen

15u56 0 Napapijri Style Tot een paar seizoenen zou geen enkele fashionista het in zijn of haar hoofd gehaald hebben om buiten te komen in functionele kledij zoals fleece truien, bodywarmers en anoraks. Maar het kan snel keren in de modewereld, want anno 2017 domineren exact die items het straatbeeld en dat is ook de outdoormerken zelf niet ontgaan. Wij spraken met Kathy Hines van het label Napapijri over deze evolutie, hoe zij daarop inspelen en meer.

Afgelopen maand was ik zowel in New York als in Tokio, en daar werd duidelijk dat outdoorkledij voorgoed af is van zijn stoffige imago. Merken als The North Face en Patagonia hebben winkels in de meest trendy winkelstraten en in de lokale hipsterbars leek het steevast alsof er elk moment een bijeenkomst van wandelaars kon plaatsvinden. Wandelaars met Gucci handtassen en zeldzame sneakers weliswaar, maar dan nog. Het zag er zwart van de fleece truien, grote donsjassen en bodywarmers. Jani Kazaltzis mag er dan al jaren een persoonlijke queeste van maken om deze items uit ieders kleerkast te bannen, binnenkort zal zelfs hij wellicht zijn mening moeten herzien.

Weekend kamperen

De gerenommeerde modewebsite The Cut benoemde de trend onlangs nog als ‘gorpcore’. “Het is de bedoeling dat je eruitziet alsof je zoveel mogelijk tijd buiten doorbrengt, of een weekend gaat kamperen. Doordat je ingaat tegen alle bestaande moderegels en er toch een ‘look’ van maakt, wordt het net stijlvol,” leggen ze uit. Zelf halen ze Asap Rocky en Drake aan als voorbeelden, maar ook Kendall Jenner en Gigi Hadid worden regelmatig gespot in een ‘fleeceke’ of bodywarmer. Niet geheel toevallig allemaal sterren die van streetwear hun handelsmerk gemaakt hebben.

In de streetwear scene zijn fleece truien en consorten al jaren omarmd en nu streetwear zo extreem gewild is bij het grote publiek, wordt ook outdoormode steeds populairder. Dat merken ze ook bij Napapijri, een label dat het levenslicht zag in 1987 in de Italiaanse regio Valle d'Aosta en bekendheid vergaarde met waterdichte anoraks bedoeld om mee in de natuur te trekken.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Napapijri Een campagnebeeld van de Youth Athleisure Line.

“Al van bij het begin vonden onze items gretig aftrek bij de streetwear scene, zonder dat we daar zelf moeite voor moesten doen. We hebben onze inspiratie altijd gehaald uit de natuur en het urban aspect is er vanzelf bijgekomen. Pas recent zijn we ons jarenlange succes in de scene meer beginnen uitspelen. Zo hebben we afgelopen zomer bijvoorbeeld de ‘Young Athleisure’ collectie gelanceerd, specifiek gericht op een jonger stedelijk publiek,” legt Kathy Hines, Vice President Marketing, E-Commerce and Strategy van Napapijri uit.

Evolutie omarmen

“Lange tijd was er een hele duidelijk opdeling tussen high fashion, streetwear en outdoor. Jonge consumenten slopen nu eigenhandig de muren tussen die opdelingen en brengen ze samen. Ze mixen dure ‘fashion’ items met bijvoorbeeld een sportieve regenjas. Natuurlijk omarmen wij deze evolutie, want we vinden het meer dan positief dat de grenzen eindelijk vervagen,” aldus Kathy.

“Begin dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met de Londense ontwerper Martine Rose, waarbij inspiratie geput werd uit de hip-hop scene in de jaren negentig. Onze iconische Skidoo-jas kreeg bijvoorbeeld een kleurrijke en oversized make-over en er zit ook een fantastische salopet van fleece in de collectie. De campagnebeelden ademen een eigentijdse urban sfeer uit, zonder de eigenheid van Napapijri te verloochenen.” De meest invloedrijke websites als het gaat om streetwear, denk Hypebeast en Highsnobiety, pikten de samenwerking meteen op. Missie geslaagd dus.

Het meest recente wapenfeit van het Italiaanse label is de 4 Seasons-samenwerking die onlangs werd voorgesteld op de hippe modebeurs Bread & Butter by Zalando in Berlijn. Om hun 30ste verjaardag te vieren, vroeg Napapijrii aan 4 artiesten om een seizoen uit te kiezen en een moderne variant te creëren van de klassieker der klassiekers: de vier jaargetijden van Vivaldi. Raleigh Ritchie (singer/songwriter en bekend als acteur uit Game of Thrones), de Nederlandse zangeres Sharon Doorson, Duitser Jan Blomqvist en dj TokiMonsta uit Amerika waren de uitverkorenen. Naast de optredens van deze artiesten, lanceerde het merk er ook 3 limited edition items die – hoe kan het ook anders – exact de juiste portie ‘street’ bevatten om iedereen voorgoed te overtuigen dat anoraks en fleece niet alleen meer weggelegd zijn voor grijze muizen en sportlui.

Meer info vind je op napapijri.com.

Napapijri 4 Seasons Napapijri during Bread & Butter by Zalando

Napapijri Raleigh Ritchie.

Napapijri 4 Seasons Napapijri during Bread & Butter by Zalando