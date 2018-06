Waarom vrouwen hun schaamhaar scheren Liesbeth De Corte

19 juni 2018

12u51 285 Style In de loop van de geschiedenis is er iets vreemds gebeurd: er is een trend ontstaan bij vrouwen om hun schaamhaar aan te pakken. Wie het niet volledig wegscheerde, trimde het tenminste wat bij. Maar hoe komt dat eigenlijk?

We zullen het vaak niet toegeven, maar vele vrouwen vinden het ook vreemd als het schaamhaar bij iemand anders komt piepen. Iedereen herrinert zich nog wel de scène uit de eerste 'Sex and the City'-film, waarbij Samantha Miranda met wat gevoel voor drama op de vingers tikt omdat ze haar bikinilijn niet verzorgd heeft. En zoals wel vaker durft Samantha openlijk te zeggen wat de rest van ons stiekem denkt.

Ondertussen is het dan ook een wijdverspreide gewoonte geworden om de haartjes down there te onderhouden. Eerder schreven we al over 'Het eerlijke haaronderzoek', waaruit bleek dat dames en masse (50 procent) alles afscheren, terwijl 39 procent de haartjes netjes bijwerkt.

Nochtans heeft dat geen enkel voordeel, integendeel. Het beschermt je gevoelige huid en je vagina tegen bacteriën. Bovendien houden de haartjes feromonen vast, dat zijn hormonale geurstoffen die aantonen dat je iemand aantrekkelijk vindt. Tot overmaat van ramp is het scheren of waxen ook geen prettig taakje, en kan het leiden tot wondjes, ingegroeide haartjes of zelfs infecties en brandwonden. Waarom doen we het in godsnaam dan toch?

Sociale druk

"Er bestaat duidelijk een dubbele standaard voor mannen en vrouwen", reageert body confidence coach Michelle Elman in Glamour Magazine. "Zelfs in advertenties voor scheerproducten tonen ze vrouwen zonder lichaamshaar, omdat dat vaak gezien wordt als iets onsexy." Zulke onrealistische standaarden bezorgen vrouwen alleen maar stress en onzekerheden.

En als het over seks gaat, is porno vaak de boosdoener, meent ze. "In een pornofilm loopt iedereen er gladgeschoren bij, waardoor vrouwen misschien het gevoel krijgen dat ze niet goed genoeg zijn. Ik heb al heel wat klanten gehad die dachten dat ze geen goede vriendin waren als ze hun schaamhaar niet vaak genoeg bijsnoeiden", voegt Elman daar nog aan toe. Complete nonsens natuurlijk.

De enige oplossing is dan vaak genoeg herhalen dat haar, of het nu onder je oksels zit, op je benen of dààr beneden, niet onaantrekkelijk, vuil of beschaamtelijk is. De Amerikaanse Vogue zette enkele maanden geleden al een stap in de goede richting. De modebijbel publiceerde een artikel waarin stond dat het passé is om je schaamhaar helemaal te scheren of te laten harsen. Een vol bosje zou het nieuwe hip zijn.

Of het ook écht een trend is of niet, maakt op zich niet zoveel uit. De booschap die je moet onthouden: doe vooral waar je zelf zin in hebt. Heb je geen enkel probleem met scheren, waxen of harsen, en vind je dit zelfs aangenamer? Dan moet je daar geen verandering in brengen. Maar wie z'n haar liever wat laat staan, moet dat vooral doen.