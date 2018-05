Waarom veren in de mode minstens even erg zijn als bont: “Het is onnodig, wreed en zeker niet ethisch” Timon Van Mechelen

24 mei 2018

13u50

Bron: Fashionista.com/PETA 0 Style Het is officieel: veren zijn in de mode voor de lente en zomer van 2018. Onder andere Proenza Schouler, Dries Van Noten en Rodarte gebruikten veren in hun collecties. Maar is dat eigenlijk wel ethisch, meer dan bijvoorbeeld bont? “Nee” is het antwoord van dierenrechtenorganisatie PETA.

Steeds meer merken, van Gucci en Versace tot Schoenen Torfs in eigen land, zijn ondertussen gestopt met de verkoop van bont. “Bont? Daar ben ik klaar mee. Ik wil geen dieren doden om mode te maken. Het voelt niet goed,” zei Donatelle Versace daar bijvoorbeeld over in een interview met de weekendbijlage van The Economist. De trend lijkt gezet, en daar zijn dierenrechtenorganisaties maar wat blij mee.

De gerenommeerde modewebsite Fashionista.com stelde echter – en terecht – de vraag of het gebruik van veren in modecollecties dan meer ethisch verantwoord is. “Absoluut niet”, is het eenduidige antwoord van Ashley Byrne, verantwoordelijk voor de mediacampagnes bij PETA. “Het is onnodig en wreed, en het is zeker niet ethisch,” aldus Byrne.

Waarom we als maatschappij minder gekant zijn tegen veren, komt volgens haar doordat het dragen van veren visueel niet zo'n diepgewortelde negatieve connotatie heeft in vergelijking met bont. “Mensen kunnen bij het zien van een bontjas makkelijk voorstellen hoe het dier waarvan het gemaakt is er ooit heeft uitgezien. Van veren zijn we het gewoon om ze los te koppel van de vogels waarvan ze komen,” legt Byrne uit.

Love Rodarte SS18 in the December issue of @wmag (St: Lindsey Frugier; Ph: Matthew Kristall). #rodarte Een foto die is geplaatst door null (@rodarte) op 11 dec 2017 om 04:40 CET

Begin dit jaar schreef de Nederlandse afdeling van PETA nog dat veren meestal afkomstig zijn van doodsbange vogels die worden gedood voor hun vlees of voor foie gras. Alleen worden ze vaak niet geplukt nadat ze afgemaakt worden, maar gebeurt dat ervoor als ze nog levend zijn. PETA US en PETA Azië bezochten een tijd geleden fokkerijen in China waar 80 procent van ’s werelds dons en veren vandaan komt. Zij zagen met eigen ogen dat werknemers bij ganzen veren uittrokken en daarmee bloederige open wonden veroorzaakten terwijl de vogels nog bij bewustzijn waren. Vele dieren spartelden tegen en krijsten het uit van de pijn en angst. Anderen verstijfden van angst. De vogels werden daarbij in een wurggreep gehouden zodat ze niet zouden vluchten. Dat ze levend worden geplukt, wordt uiteraard nergens officieel vermeld. Want geen consument die een kledingstuk met veren zou kopen als die dat zou weten.

In tegenstelling tot andere dierlijke materialen zoals leder en bont, is het eigenlijk niet nodig om vogels te slachten voor hun veren. De meeste vogels ruien namelijk, waarbij ze een deel of al hun veren verliezen om in te ruilen voor nieuwe. Niet het meest efficiënte systeem, want deze methode gaat natuurlijk veel trager. Maar wel een ethisch verantwoorde oplossing. Wereldwijd zijn er een handvol boeren die enkel op deze manier werken. Rene Creasy uit Virginia is er daar een van. Volgens haar zou het ook kunnen werken op grotere schaal, als er meer boeren de methode zouden willen toepassen. “Er zijn nu gewoonweg niet genoeg ‘humane’ pluimveeboeren om de hele industrie van veren te voorzien.”

@nakidepass wears Spring 2018 + the Ruffled Wave Pump for @telegraphfashion Captured by @lucakhouri Styled by @emilymazur #proenzaschouler #psspring18 #ss18 #thewave Een foto die is geplaatst door null (@proenzaschouler) op 18 mrt 2018 om 16:41 CET

Voor struisvogelveren – de meest gebruikte veren in de mode-industrie omdat ze er zo luxueus uitzien en in alle kleuren geverfd kunnen worden – is dit echter geen optie. Struisvogels ruien namelijk niet. Hun veren worden verkregen op twee manieren: ze worden geplukt wanneer ze levend zijn, of ze worden geplukt nadat ze gedood zijn voor hun huid (om exotische tassen en schoenen van te maken) of vlees (in Afrika is struisvogelvlees een delicatesse). In 2015 en 2016 stuurde PETA nog videobeelden de wereld in van de dieronterende situaties in struisvogelkwekerijen.

“Er is geen humane of ethische manier om iemand te doden die niet wil sterven, om ze te vermoorden voor mode,” legt Byrne uit. “Er is gewoon geen excuus om stukken en beetjes van een dier te dragen terwijl er zoveel betere alternatieven beschikbaar zijn. “We hebben een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om alles, van hamburgers tot leder en zijde, exact na te maken. Op die manier kunnen we op termijn boerderijen en slachthuizen volledig omzeilen. Dat is volgens mij waar we naartoe gaan in de toekomst, en ik denk dat dat goed nieuws is voor iedereen. Mens én dier.”