Waarom sterren maar geen genoeg krijgen van de gigantische strohoed van Jacquemus Timon Van Mechelen

24 juli 2018

15u42 0 Style Van modellen Bella Hadid en Emily Ratajkowski tot zowat elke modeblogger op aarde: de reusachtige strohoed van het Franse merk Jacquemus valt bijzonder goed in de smaak. Ondanks het hoge prijskaartje en het onhandige formaat was de hoed zelfs tijdlang uitverkocht. Waarom is het ding zo populair?

In zijn lente en zomercollectie voor 2017 introduceerde ontwerper Simon Porte Jacquemus een platte strohoed die in een mum van tijd uitverkocht was. Voor zijn laatste zomercollectie genaamd ‘La Bomba’ stuurde hij opnieuw modellen de catwalk op met een hoed, deze keer een XXL ‘floppy’ variant. Opnieuw ging de hoed als zoete broodjes over de toonbank, en werd het in verschillende modeverslagen als hét accessoire van de zomer uitgeroepen.

Zelfs in de meest recente herfst en wintercollectie stopte de Franse ontwerper een aantal strohoeden en ook in zijn eerste mannencollectie zit een grote strohoed. Jacquemus lijkt er zijn missie van gemaakt hebben om iedereen aan de strohoed te krijgen en dat lijkt nog te werken ook. Met behulp van een aantal invloedrijke sterren weliswaar.

Eerst was er de Deense actrice Emma Leth die trouwde in een hoed van het merk en daar een foto van postte op Instagram. Aan Vogue vertelde ze daar het volgende over: “Trouwen is een privéaangelegenheid dat je doet in het bijzijn van heel veel mensen. Daarom had ik een hoed nodig die het gevoel van verstoppen en generositeit delen combineert.” Wat het ook zij, haar Instagramfoto die bijna twaalfduizend keer geliket werd, veroorzaakte een stormloop op de hoed in kwestie. Toen ook modellen Bella Hadid en Emily Ratajkowski een foto met de hoed op plaatsten op hun sociale media, was het hek helemaal van de dam. In geen tijd was de hoed overal uitverkocht, ondanks het prijskaartje van 590 euro.

Modekenners verklaren het succes voornamelijk door het hoge Instagramgehalte van de hoed. Je maakt geeft er enerzijds mee te kennen dat je op de hoogte bent van de ins and outs van de modewereld. Jacquemus is immers een nog redelijk onbekend nichemerk. Anderzijds maak je er een statement mee en pakt het gewoon leuk op foto. De hoed in kwestie die de gepaste naam ‘Le grand chapeau Bomba’ meekreeg, is ondertussen weer gewoon online te koop trouwens.

