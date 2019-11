Waarom Stella McCartney een foto op Instagram verwijderde van Meghan Markle TVM

12 november 2019

09u26 0 Style De Britse mode-ontwerpster Stella McCartney (48) heeft onder druk van haar volgers een foto op Instagram verwijderd van Meghan Markle (38) die ze gebruikt had om reclame te maken voor haar eigen merk. Dat ze dat deed met een foto van de hertogin van Sussex die op pad was voor Remembrance Day viel niet in goede aarde.

Tijdens Remembrance Day worden slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en alle gewapende conflicten die daarna volgden, herdacht in het Verenigd Koninkrijk en een aantal andere landen. Meghan Markle woonde daarvoor zondagmiddag een militaire herdenkingsdienst bij en droeg voor die gelegenheid een zwarte jas met riem in de taille van Stella McCartney.

Die laatste was natuurlijk verheugd met deze vorm van gratis publiciteit en besloot zelf op Instagram een foto van Markle met de jas aan te posten. “Ik ben enorm verheugd dat de hertogin van Sussex een jas uit mijn winter- en herfstcollectie 2019 droeg voor Remembrance Day. x Stella”, schreef ze erbij aldus Page Six.

Haar volgers bleken daar echter niet allemaal mee opgezet. “Jezelf promoten op een dag waarop we mensen herdenken die gevochten hebben voor onze vrijheid, doe je echt niet”, reageerde een onthutste fan. “Zo’n beladen dag kun je echt niet gebruiken als marketingtool voor je eigen producten, dat is simpelweg respectloos. Er zijn mensen gestorven en je bedenkt er niets beter op om je eigen jas in de kijker te zetten. Dat voelt verkeerd”, aldus iemand anders.

De post is ondertussen offline gehaald, Stella McCartney zelf heeft nog niet op de feiten gereageerd. Dat Markle fan is van de ontwerpen van McCartney is overigens niet nieuw. Ze droeg zelfs een jurk van de Britse ontwerpster voor haar trouwreceptie en werd al verschillende keren gespot in kleding van haar merk.