Waarom steeds meer modemerken hun heil in de interieurwereld zoeken Timon Van Mechelen

05 februari 2019

13u56 0 Style Vorige week lanceerde online kledingketen Asos haar eerste homewearcollectie. In september vorig jaar deed River Island hetzelfde, een paar maanden daarvoor Gucci en ketens als H&M, Primark en Zara hebben al langer een eigen interieurlijn. Waarom zoeken modemerken het zo massaal in de interieurwereld?

“Shelfie (een selfie met een gestructureerd rek op de achtergrond, nvdr) is de nieuwe selfie” kopte The Guardian over de huidige populariteit van interieurvormgeving onlangs. En dat hebben ze niet gelogen. Wie actief is op Instagram weet al een tijdje dat interieurfoto’s minstens evenveel likes krijgen als foto’s van je outfits of een toast avocado. En dat mode- en eetfoto’s nog veel beter scoren als ze in een mooi interieur genomen zijn.

De verschillende werelden vloeien kortom alsmaar meer in elkaar door en dus mag het niet verbazen dat modemerken daarop inspelen. Toen River Island in september een 160-delige homewearcollectie lanceerde zei Dayna Sofair, hoofd van de interieurafdeling, daar het volgende over: “Stijl stopt niet bij onze kleren. Waar we eten, welke parfum we dragen en hoe we ons huis inrichten, zegt net zoveel over ons als onze favoriete jeansbroek. Daarom willen we onze klanten de kans geven om ook hun interieur elk seizoen een beetje op te frissen net zoals ze ook doen met hun garderobe,” aldus Sofair aan Living etc.

Modemerken die de interieurwereld betreden vormen dan ook niet direct concurrentie voor de bestaande interieurmerken en -winkels. Ze verkopen voornamelijk kleinere accessoires, zoals kussens en dekens, waarmee je dan je zetel bijvoorbeeld kunt upgraden. Zoals je accessoires koopt om je outfit wat spannender te maken, maar dan nu ook op vlak van interieur. Elk seizoen komen zij bovendien met een nieuwe collectie uit, zodat ook je woning mee kan zijn met de laatste trends. Arket, het meest recente winkelconcept van de H&M-groep, speelt daar trouwens ook mooi op in. Zij vervingen de haarrekkers en lippenbalsems aan de kassa door vaasjes en kaarsen, en merkten dat klanten daar net zo geïnteresseerd in zijn. Zeker als er niet al te veel geld voor wordt gevraagd.

Al doet deze trend tegelijkertijd ook vragen rijzen. Wegwerpmode ligt al een tijdje onder vuur wegens de toenemende interesse in duurzaamheid. Het is dus logisch dat modemerken een uitweg zoeken in de interieurwereld. Dat wegwerpinterieur dan een beter alternatief is, valt echter te betwijfelen. Voor wie daar niet meteen graten in ziet, enkele interieuritems voor jullie bij elkaar geshopt:

1/ Kussen van Zara Home, € 35,99, online en in de winkels te koop.

2. Vaas van Primark, € 4, in de winkels te koop.

3. Spiegel van Asos Home, € 46,99, online te koop.

4. Schaal van Scapa Home, € 34, online en in de winkels te koop.

5. Wasmand van H&M Home, € 29,99, online en in de winkels te koop.

6. Bloempot van Arket, € 29, online en in de winkel in Brussel te koop.

7. Deken van River Island, € 70, online te koop.