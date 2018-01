Waarom steeds meer mannen bezig zijn met mode en zich daar ook niet voor schamen Timon Van Mechelen

16u42

Bron: Business of Fashion/Sabato/GQ/Esquire 0 EPA Een foto die vorige week werd genomen op de bekende mannenmodebeurs Pitti Uomo in Firenze. Style Nog steeds zijn vrouwen meer bezig met mode en kleren dan mannen, maar er is verandering op til. De verkoop van mannenmode is tussen 2010 en 2015 dubbel zo snel gegroeid als vrouwenmode, met maar liefst 17,4 procent. En het einde van die explosieve groei lijkt nog lang niet in zicht. In Milaan loopt momenteel de mannenmodeweek af, en ook daar is het duidelijk dat heren stilaan als even belangrijke consumenten worden gezien. Hoe komt het dat mannen anno nu meer en meer geïnteresseerd zijn in mode, stijl en kleding en zich daar ook niet meer voor schamen?

De kleren maken de man, zo wil het cliché. En voor het eerst lijken heren dat ook zelf te beseffen. Niet alleen is de verkoop van mannenmode explosief gegroeid, volgens een onderzoek van Creamode, de Belgische modefederatie, zijn mannen steeds meer bezig met hoe ze eruitzien. 56% van de Belgische mannen wil er altijd tip top uitzien, 37% geeft aan graag te shoppen en 31% vindt het belangrijk om een eigen kledingstijl te hebben. Natuurlijk liggen die cijfers bij vrouwen nog steeds een stuk hoger, maar ze maken wel duidelijk dat er kentering op komst is. Ook in ons land.

Tegen 2019 verwacht het Britse marktonderzoeksbureau Euromonitor dat de verkoop van mannenmode zal stijgen tot 431 miljard euro, nu bengelt die rond 395 miljard euro. En daar spelen de modemerken handig op in. Want waar de verkoop van vrouwenmode steeds trager stijgt, is er voor mannen wel nog veel marge. De bekende Britse ontwerpster Stella McCartney lanceerde vorig jaar een eerste mannencollectie, Louis Vuitton pakte uit met een grootse samenwerking met skatelabel Supreme specifiek op mannen gericht, New York kreeg een eigen mannenmodeweek en steeds meer ontwerpers durven het aan om aparte herenmerken uit de grond te stampen.

Hoe komt dat?

Een eerste verklaring voor de groeiende verkoop is dat de stijl van mannen, zowel in de vrije tijd als op het werk, steeds minder strikt en meer casual is geworden. En dat creëert natuurlijk veel meer mogelijkheden. Vroeger was een kostuum de norm, vandaar dat mannenmode ook al eens bestempeld werd als saai. Want hoeveel varianten kun je bedenken op het klassieke pak? Nu die tijd voorbij is, wordt de mannengarderobe gewoon veel veelzijdiger. Elke dag naar het werk gaan in hetzelfde kostuum merkt niemand, maar elke dag in dezelfde chinobroek en witte sneakers komen aandraven, wordt wel opgemerkt. Meer kleren shoppen is dan de enige oplossing.

Sociale media

Dan is er natuurlijk ook de opkomst van sociale media en internet in het algemeen. Bijna alle merken hebben tegenwoordig een eigen webshop, wat shoppen uiteraard een stuk toegankelijker maakt. Zoek je een gestreept T-shirt, dan heb je dat op het wereldwijde web in een paar muisklikken al gevonden. Zonder uren winkels te moeten afschuimen in een druk stadscentrum. Tussen 2010 en 2015 steeg de onlineverkoop van mannenkleren meer dan welke andere categorie ook.

Sociale media en de vele websites en blogs die zich op mannenmode richten, zorgen dan weer voor inspiratie. Mannen hebben meer zelfvertrouwen gekregen om eens iets anders te dragen, maar vaak weten ze niet goed hoe. Onlineplatformen zoals Hypebeast, FashionBeans en Highsnobiety leggen hen exact uit wat goed combineert met elkaar en niet. Dat deze sites miljoenen bezoekers per maand bereiken en grotere redacties hebben dan gerenommeerde kranten, zegt genoeg.

Streetwear

Mannenmode is sportiever, meer casual geworden en de populariteit van streetwear sluit daar naadloos op aan. De mode die geïnspireerd is op de urban jeugdcultuur is al langer populair, maar de laatste jaren is streetwear letterlijk overal. Op de catwalk, maar ook de rekken van de grote modeketens liggen vol met hoodies en petjes. En opvallend genoeg zijn het vooral mannen die ervoor vallen. Uren aanschuiven om een paar schoenen te scoren zou een paar jaar geleden nog een typische vrouwenaangelegenheid zijn. Nu zijn het mannen die in tentjes slapen om het laatste nieuwe paar sneakers te scoren, of die zeldzame trainingsbroek te kopen.

Niet geheel verrassend is streetwear vooral populair onder millennials. De generatie die het op liefdesvlak misschien allemaal niet goed weet, maar op kledingvlak net héél goed weet. Hebben ze uiteindelijk die laatste nieuwe schoenen van Kanye West kunnen kopen, dan pakken ze daar uiteraard ook mee uit op sociale media. Dat heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie mannen zich al lang niet meer schaamt om bezig te zijn met mode. Hun ouders pikken dat natuurlijk ook op, zij het in mindere mate, waardoor ook die generatie meer durft bezig te zijn met hun uiterlijk. Want als zoonlief zonder gêne poseert op Instagram in een nieuwe outfit, moet vader wel mee.

Meer geld

“Ik denk dat de wereld masculiniteit de laatste jaren ook simpelweg anders is beginnen bekijken,” vertelt Jeremy Lewis, modejournalist van Garmento, aan Business of Fashion. “Een echte man was vroeger redelijk seksistisch, vrouwonvriendelijk en zelfs een beetje fascistisch. De laatste 20 jaren is dat beeld volgens mij erg veranderd. Mannen doen meer in het huishouden, ze mogen hun emoties tonen, het was eigenlijk een kwestie van tijd voor ze ook meer met mode of stijl zouden bezig zijn. Het wordt nu ook van hen verwacht dat ze er goed uitzien, of toch veel meer dan vroeger.”

Ten slotte hebben mannen – helaas – nog altijd meer geld uit te geven dan vrouwen. Het jaarlijks te besteden inkomen van mannen is volgens Euromonitor wereldwijd zelfs dubbel zoveel als dat van vrouwen. Daardoor kopen ze sneller luxekleding- en accessoires. Binnen het luxesegment verwacht het Britse marktonderzoeksbureau zelfs dat mannen vrouwen zullen voorbijsteken. Zeker in de grote groeimarkten China en India.

Bruno Press

Bruno Press

Bruno Press

Bruno Press