Waarom spuitwater best deel uitmaakt van je beautyroutine Valérie Wauters

15 oktober 2018

14u02

Bron: Cosmopolitan 0 Style Je gezicht schoonmaken met bruisend water. Het lijkt op het eerste gezicht nogal ‘speciaal’, maar toch is het een truc waarbij menig Japanse en Koreaanse vrouw zweert.

Dit is waarom je gezicht reinigen met spuitwater een goed idee is

1. Spuitwater heeft dezelfde pH als je huid

Kraantjeswater heeft een pH die rond de 7 ligt, terwijl spuitwater een pH heeft van 5.5, dezelfde pH als je huid. Dat wil zeggen dat bruiswater je huid veel minder zal irriteren dan gewoon kraantjeswater, dat de neiging heeft om je huid uit te drogen. Op een uitgedroogde huid ontstaan trouwens makkelijker kleine barstjes, die op hun beurt dan weer een broeihaard kunnen worden voor bacteriën.

2. Het reinigt verstopte poriën

Bruiswater zal olie, vuil en onzuiverheden op de huid veel sneller afbreken dan gewoon water. Het resultaat daarvan: een beter gereinigde huid en minder kans op puistjes

3. Het verbetert de bloedcirculatie

Het koolzuurgas in bruiswater zorgt ervoor dat bloed en zuurstof makkelijker het huidoppervlak bereiken, waardoor je huid er meteen ook gezonder uit zal zien, mét een subtiele blos. Dit komt omdat bruiswater ervoor zorgt dat bloedvaatjes vlak onder de huid zich openzetten. Hierdoor worden voedingsstoffen en zuurstof ook makkelijker vlak onder het huidoppervlak afgeleverd.

Zo geef je jezelf een gezichtsbehandeling met bruisend water

1. Maak je huid nat met bruiswater, of vul een kom met bruiswater en dompel je gezicht daar gedurende tien seconden in onder.

2. Was je gezicht met je favoriete reiniger.

3. Verwijder de zeep weer van je gezicht met spuitwater.

4. Droog je gelaat voorzichtig af, en breng een vochtinbrengende crème aan.

Toch is het aan te raden om zeker in het begin je gezicht niet dagelijks met bruisend water te reinigen. Vooral gevoelige huidjes kunnen immers reageren op de plotse blootstelling aan koolzuurhoudend water. Beperk je dus zeker in het begin tot het wassen met bruiswater eens om de twee à drie dagen, of vermeng gelijke delen spuitwater met gewoon water.