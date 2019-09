Waarom Rihanna fotografen en gsm’s verbood op haar laatste modeshow TVM

11 september 2019

14u52 0 Style Popster Rihanna (31) presenteerde dinsdag de nieuwe collectie van haar lingeriemerk Savage X Fenty op New York Fashion Week. Of tijdens de modeshow ook deze keer een hoogzwanger model te zien was, weten we echter (nog) niet want de genodigden moesten hun telefoon achterlaten en fotografen waren verboden.

Toen Rihanna tijdens de afgelopen New Yorkse modeweek haar eerste lingeriecollectie showde op modellen in alle verschillende vormen, maten en achtergronden, werd ze overladen met lofberichten. Dat ze de beha’s ook verkrijgbaar maakte in maar liefst 36 maten en ook in zeven huidtinten, zorgde ervoor dat het ook een commercieel succes werd. Dat leverde haar uiteindelijk zelfs een eigen modehuis op onder de vleugels van LVMH, het grootste luxehuis ter wereld en eigendom van Bernard Arnault.

Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar haar tweede show, maar de aanwezigen kwamen dinsdag voor een verrassing te staan. De fotografen mochten enkel foto’s maken op de rode loper (zie hieronder) en de anderen moesten hun smartphone in afgesloten kistjes stoppen.

Met reden: haar show wordt namelijk op 20 september in 200 landen exclusief uitgezonden op de streamingsdienst Amazon Prime. Daar schreven we overigens eerder al over. Ze liet toen weten dat ze de meest “sexy, excentrieke en energieke beleving” plant die je je kan voorstellen. Of dat ook daadwerkelijk het geval was, moeten we nog even afwachten. Wél is geweten dat Rihanna zelf de show opende met een dansoptreden en er wordt gesproken van performances van artiesten als Halsey, Migos, Big Sean en dj Khaled.

Actrice Vanessa Hudgens

Model Slick Woods

Rappers Quavo, Offset en Migos

Socialite Paris Hilton

Model Shanina Shaik

Socialite Nicky Hilton

Zangeres Kehlani

Zangeres Halsey

Model Iskra Lawrence

Model Halima Aden

Model Joan Smalls

Model Gigi Hadid

Artiest DJ Khaled

DJ’s Diplo en Major Lazer

Ontwerpster Diane von Furstenberg en dochter Talita von Furstenberg

Model Chanel Iman

Model en actrice Cara Delevingne

Model Bella Hadid

Model Ashley Graham

Actrice Ashley Benson

Rihanna zelf