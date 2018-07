Waarom peperdure designerkleding voor kinderen zo populair is Fiona Hering

26 juli 2018

10u11

Bron: Het Parool 0 Style Deze week opende Net-A-Porter.com haar kinderafdeling met een Gucci pop-upshop. Verwachting is dat de producten hard zullen gaan. Hypekids.com, de bijbel voor coole Mini Me's, hield echter op te bestaan. Niet getreurd: Hypekids gaat verder op sociale media.

Coco, een meisje van zeven uit Tokio en online influencer met ruim een half miljoen volgers, kan even vooruit. Zes weken zal de Gucci pop-upshop van Net-A-Porter geopend blijven. Geen dag langer, om de Mini Me's een zekere exclusiviteit te garanderen. Je zult maar in de klas zitten naast iemand met dezelfde designersweater...

Eerder was er al een succesvolle pop-up op Mrporter.com van strandkleding. Die deed het "phenomenally well", volgens Alison Loehnis, president van beide e-tailers. Haar klanten zouden niet meer denken "in termen van alleen de eigen garderobe, maar breder: één familielifestyle".



Ongetwijfeld spelen sociale media daarin een rol. Een ster kan daar nu eenmaal niet zonder bijpassende knappe vriend en verliest aan geloofwaardigheid met een saai gekleed kind. Laat staan een lelijk kind, maar dat is ook op te lossen met de laatste Dior-zonneklep of een Ray-Ban zonnebril met Supreme bucket hat (vissershoedje).

