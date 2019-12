Waarom naaien weer in de lift zit, ook bij jonge mensen Timon Van Mechelen

11u50 21 Style Zelf kleding naaien is niet alleen meer weggelegd voor gepensioneerden, zoals een aantal jaar geleden. Het is populairder dan ooit. De Belgische startup Talundra die mode-opleidingen aanbiedt, opent in 2020 zelfs 4 nieuwe scholen in ons land omdat de inschrijvingen in Brussel zo hard gingen.

Het stoffige imago van weleer lijkt naaien voorgoed van zich afgeschud te hebben. Er kwam dit jaar een nieuwe opleiding in het secundair volwassenenonderwijs ‘Retouches en herstellingen’ bij, verschillende naaiworkshops die je bij Veritas kunt volgen in 2020 zijn uitverkocht en de Belgische mode-startup Talundra opent volgend jaar 4 nieuwe scholen in Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik.

De reden is volgens Shari Dewannemacker, CEO en co-founder bij Talundra, simpel: “de consument hecht steeds meer belang aan duurzaamheid en lokale mode. Als tegenreactie op de vervuilende fast fashion, merken we dat veel mensen weer zelf aan de slag willen gaan. De huidige generatie van babyboomers en millennials kunnen vaak geen knop meer aannaaien en het is natuurlijk zonde om een kledingstuk weg te gooien enkel omdat een knoop loszit”, vertelt ze ons.

“Nu de winkelstraten overspoeld zijn met grote ketens, is het moeilijker geworden om er nog ietwat uniek bij te lopen. Veel cursisten willen dan ook leren om iets te ontwerpen dat niemand anders draagt, of ze willen bestaande stukken retoucheren zodat ze perfect aanpassen. Daarom hebben we onze opleidingssystemen opgedeeld in 2 soorten: enerzijds is er een modulair systeem waarbij de cursisten zelf hun eigen modules samenstellen. Ze kiezen zelf de inhoud, het ritme en de intensiteit. Zodat ze specifiek leren waar zij nood aan hebben. Daarnaast bieden we ook een multidisciplinaire opleiding van een jaar aan, waarvoor wij zelf een selectie van modules geselecteerd hebben.”

Unieke identiteit

Uit een onderzoek bij meer dan 3.000 naaisters in 7 landen van de online naaicommunity Fibre Mood in samenwerking met Artevelde Hogeschool bleek eind vorig jaar ook al dat de hernieuwde hype rond naaien vooral te maken heeft met de nood aan het creëeren van een unieke identiteit. 88,1% van de deelnemers gaf dat aan als reden.

Mede-oprichtster van het platform Isabelle Finet: “De drang naar personalisatie, zie je ook in andere sectoren. Mensen willen niet langer gestuurd worden vanuit de grote merken en bedrijven. Ze willen hun eigen emoties kunnen leggen in wat ze doen en dragen. Dat verklaart het succes van de makerscultuur in het algemeen, en van de naaicultuur in het bijzonder”, zegt ze.

Naaien en bloggen

Tenslotte is ook de combinatie van naaien en bloggen razend populair. Al langer in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar nu komen er ook steeds meer Belgische naaiblogs bij. Een aantal voorbeelden voor wie nog op zoek is naar naai-inspiratie van eigen bodem:

1. Emma & Mona

Opgericht door Griet De Smedt, mama van de tweelingzussen Emma en Mona. Op haar blog legt ze onder andere uit hoe je een hippe rugzak met marmerpatroon maakt en sweaters met fluoprint.

2. Ooyamade

Ook Nele Vervaeck focust zich voornamelijk op kinderkleren en -accessoires. Denk aan jurkjes met bloemenpatroon, pennenzakken en jasjes.

3. De zuster van

Annelies Dox maakt als één van de weinige naaibloggers in België ook kleren en accessoires voor volwassenen. Soms creëert ze volledige stuks en legt ze uit hoe, soms kiest ze voor retouches om je een item eigen te maken.

4. Molemieke

Daisy legt op haar blog haarfijn uit hoe je de hipste kinder- en babykleren maakt.