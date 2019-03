Waarom modemerken massaal inzetten op honden Timon Van Mechelen

25 maart 2019

13u15

Bron: Fashionista 2 Style Hunkemöller lanceert vanaf half april een zwemcollectie voor honden, Moncler verkoopt donsjasjes voor viervoeters, Hema een regenjas, Heron Preston samen met Very Important Puppies sweaters en andere streetwearitems en ook in de collectie van Moschino voor H&M zaten een aantal stukken voor je liefste viervoeter. Mode voor honden zit duidelijk in de lift en vooral millennials zijn blijkbaar fan.

“Er goed uitzien op het strand is iets waar we ons het hele jaar lang druk over kunnen maken, maar wat dacht je van je hond? Jouw trouwe viervoeter vindt het heerlijk om mee te gaan naar het strand, maar hoe cute is het als hij net zo stylish als jij over het strand paradeert,” leest het persbericht van Hunkemöller over hun nieuwe collectie dogkini’s (dog bikini) en dogshorts. De bikini’s en zwemshorts zijn kleine kopietjes van de zwemcollectie voor volwassenen zodat je kunt matchen met je viervoeter.

In dezelfde betaalbare categorie lanceerden Hema en H&M eerder ook al een collectie (regen)jasjes voor honden en de Britse keten River Island had eind 2016 al een eerste hondencollectie die onder andere wollen truien, een bomberjack en een sweater met kap bevatte.

Opvallend is dat ook grote modehuizen voor het eerst inzetten op honden. Zo sloeg het Italiaanse modehuis Moncler eind vorig jaar de handen in elkaar met Poldo Dog Couture voor een collectie donsjassen in hondenformaat. Met succes want hoewel de jassen tussen € 295 en € 390 kosten, stelden ze in maart tijdens de modeweek in Milaan een nieuwe lijn jassen voor.

“We zijn 3 jaar geleden met Poldo begonnen omdat we ons realiseerden dat er eigenlijk nog geen luxemerk bestond voor honden,” vertelde oprichter Maurizio Azzimoni eerder in een interview met Vogue. “Nu hebben we samengewerkt met het iconische label Moncler en dat slaat aan. De beelden van de collectie waarin honden poseren met een donsjas aan, behoren tot de meest gelikete foto’s op de Instagram van Moncler”.

Het verhaal van Very Important Puppies gaat ongeveer hetzelfde. Sabrina Albarello vond geen hippe kleren voor haar hond – die ze omschrijft als haar baby waarvan ze wil dat die er net zo modebewust uitziet als zij – en dus richtte ze vorig jaar haar eigen merk op. Een samenwerking met het hippe streetwearmerk Heron Preston ging als zoete broodjes over de toonbank en nu wil ze een pop-upwinkel in New York openen zodat nog meer honden er trendy kunnen bijlopen. Met € 140 voor een hoodie met rits en € 170 voor een glanzende jas zijn ook deze hondenkleren allesbehalve goedkoop.

Het succes van deze al dan niet dure hondenkleren hebben we volgens Emily Anatole, trendvoorspeller, te danken aan millennials. “Het is een generatie die steeds later kinderen krijgt of zelfs helemaal niet, daarom hebben ze meer aandacht voor hun huisdieren. Ze behandelen hun honden en katten vaak alsof ze hun kinderen zijn en ze hebben daar ook heel wat geld voor over.”

Leuk voor honden zelf?

Niet iedereen staat even hard te springen bij deze trend, en je hond nog het minst. Dat zegt althans Chloe Jackson, een Britse hondentrainer. “Sommige honden krijgen veel stress als je ze een kostuum laat dragen. Zeker als je hen dwingt om de poten in mouwen of een broekje te steken”, legt ze uit aan The Guardian.

Hondenpsycholoog Cesar Millan, die op Nation Geographic Channel een eigen programma heeft, genaamd ‘The Dog Whisperer’, is het daarmee eens. Jassen kunnen nog van pas komen bij slecht weer, geeft hij toe, maar uitgebreide kostuums zijn nergens goed voor. “Het ziet er misschien schattig uit, maar je mag niet vergeten dat het gewoon honden zijn.” Bovendien krijgt je hond het ontzettend warm in een kledingstuk dat gemaakt is van polyester of nylon. Met andere woorden: jij bent misschien in de zevende hemel met de geslaagde outfit, maar je hond is dat lang niet altijd.