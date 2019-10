Waarom Meghan Markle weer een volle haardos heeft TVM

03 oktober 2019

08u01 1 Style Meghan Markle (38) werd de afgelopen dagen gespot met een volgens de oplettende Britse pers opmerkelijk vollere en langere haardos dan voordien. In de krant Daily Mail schrijft een kapper dat toe aan zogenaamde thickening sprays, is dat ook echt haar geheim?

“Zeker en vast niet”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. “Zulke thickening sprays kunnen er misschien voor zorgen dat het haar aan de wortels een beetje dikker staat, maar het gaat het niet volumineuzer en al zeker niet langer of gezonder maken.”

Verandering tijdens zwangerschap

“Tijdens de zwangerschap, met name tussen de 4de en 8ste maand, verlies je zo goed als geen haar door de verhoogde aanwezigheid van het vrouwelijk hormoon. Het lijkt en is daardoor voller en zal je waarschijnlijk veel complimentjes opleveren in je omgeving. Normaal gezien verliezen we tussen de 60 en 100 haren per dag, dus nadat je bevallen bent en de hormoonproductie tot stilstand is gekomen, zullen die haren alsnog uitvallen. Dat zul je duidelijk beginnen zien na 3 à 4 maanden. Door borstvoeding te geven, kun je dat proces een aantal maanden uitrekken, maar ook niet veel langer dan dat”, aldus Vanhoudt.

Aangezien Meghan Markle slechts 4 maanden geleden is bevallen van baby Archie en volgens royaltywatchers borstvoeding geeft, ligt de verklaring voor haar volle haarbos wellicht gewoon daar. Vanhoudt vult nog aan dat er nog 2 eventuele andere mogelijkheden zijn: “Het kan zijn dat ze extensions heeft laten zetten en ook vitamine inspuitingen in de hoofdhuid winnen tegenwoordig aan populariteit en zijn erg effectief. Helaas zijn dat allebei ook dure opties.”

Wat kun je zelf doen als je snel voller haar wil?

“Meer volume in het haar begint bij de wortels. De eerste stap is een goed stylingproduct aanbrengen tegen de wortels op handdoekdrooghaar. Ga voor een mousse, want dit product zorgt voor een licht uitdrogend en verstevigend resultaat. Vervolgens komt het erop aan om de wortels naar boven te richten voor een volumineus effect. Je kunt dit verkrijgen door je haar ondersteboven te blazen. Wat ook helpt, is tijdens het brushen de haarwortels met behulp van een borstel naar boven trekken”, vertelt Vanhoudt in zijn nieuwe boek ‘Mijn haar’ waaruit we eerder 3 vragen publiceerden.

“Een andere manier is nat haar oprollen op krulspelden. Dit is niet de snelste oplossing, want je haar heeft tijd nodig om helemaal droog te worden. Als je meer volume in droog haar wilt krijgen, bestaan er veel trucjes. Schakel de krultang of warme rollers in of toupeer je haar dicht tegen de wortels.”

“Volumepoeders en droogshampoo zijn stylingproducten die een coupe die ‘plat valt’ tegengaan. Daarnaast heeft elk merk wel een volumereeks op de markt. Die zijn gemaakt op basis van minder zware bestanddelen dan andere verzorgende middelen in het gamma. De specifieke bestanddelen voor fijn haar verzorgen wel, maar verzwaren niet.”