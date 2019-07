Waarom Meghan Markle haar messy bun inruilde voor een strak exemplaar Valérie Wauters

18 juli 2019

12u49 0 Style Meghan Markle werd op haar laatste paar officiële uitstappen niet langer gespot met haar gewoonlijke messy bun, maar met een strakke dot. Heeft Meghan zich aangepast aan de strenge regels van het Britse koningshuis, of is er iets anders aan de hand?!

Dat Meghan plots met een strakke dot in het openbaar verschijnt wil niet zeggen dat de voormalige actrice plots haar wilde haren heeft verloren. Of misschien net wel, maar dan in de letterlijke zin van het woord. Volgens Jelle Bogaerts van kapsalon Human Details is er namelijk een heel andere reden voor haar radicaal andere haarstijl. Het zou volgens de kapper immers alles te maken hebben met het feit dat Meghan recent moeder werd. “De hormonen die door je lichaam razen tijdens een zwangerschap hebben ook een invloed op je haar”, aldus Bogaerts.

“Hierdoor kan tijdens je zwangerschap de structuur van je haar veranderen. Sommige vrouwen krijgen plots krullend haar, andere dames dik en veel haar. Bij iedere zwangerschap en elke vrouw is dit anders. Na de bevalling verandert dit trouwens meer. Meestal krijg je na een zwangerschap te maken met zware haaruitval. Dit kan zelfs tot 9 maand na de bevalling starten. Dit komt omdat tijdens de zwangerschap de haarzakjes extra voeding krijgen, doordat je lichaam extra voedingstoffen en vitaminen opneemt. Na de bevalling vermindert dit en worden de haarzakjes zwakker. Dit kan ervoor zorgen dat je haar plots begint uit te vallen. Het krijgen van een kind kan ook gepaard gaan met heel wat stress, wat bij sommige vrouwen de haaruitval ook in de hand werkt. Maar niet wees gerust: eens je lichaam z’n hormoonhuishouding terug onder controle krijgt, stopt ook je haaruitval en worden je lokken weer zo gezond als voordien.”

Het feit dat Meghan de laatste weken steeds voor een strakke dot koos, heeft volgens Jelle Bogaerts daar mee te maken. “Eens je haar na een bevalling terug begint te groeien is dat natuurlijk heel erg kort en springerig. Dat kan een groot contrast vormen met je lange haren. Wanneer je voor een strakke look kiest, valt dit veel minder op, omdat je de korte babyhaartjes glad kamt en fixeert met haarspray. Een messy bun is dan wel nonchalant, maar zorgt er wel voor dat de korte haartjes veel sneller zichtbaar zijn. En laat ons eerlijk zijn: niemand wil rondlopen met korte antennes boven op haar hoofd.”