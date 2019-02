Waarom Marc Jacobs volgens kenners de beste modeshow op New York Fashion Week gaf TVM

15 februari 2019

11u27

Bron: Business of Fashion 0 Style Niet dat ontwerper Marc Jacobs de voorbije seizoenen teleurstelde met zijn modeshows, maar deze week pakte hij het anders aan op New York Fashion Week. Hij strikte wederom een rits supermodellen, maar hield het qua genodigden veel intiemer en focuste weer op draagbare mode. Volgens de toonaangevende modewebsite Business of Fashion was het één van zijn beste shows ooit.

De show vond plaats in het historische Park Avenue Armory in New York dat voor de gelegenheid bijna volledig verduisterd was zodat de aandacht terug naar de kleren kon gaan. En hoewel Marc Jacobs twee shows achter elkaar gaf, was er opvallend minder volk uitgenodigd dan anders. Minder influencers en minder celebs, terug naar zoals het (alleszins meer) vroeger was.

Op rustige klassieke muziek wandelden de modellen één voor één de catwalk op, waaronder tal van jonge bekende gezichten zoals Gigi Hadid en Kaia Gerber. Maar ook voormalige topmodellen zoals Christy Turlington Burns en Guinevere Van Seenus die de show wat meer karakter gaven en nostalgische gevoelens moesten opwekken waren bij de aanwezigen.

De kleding zelf was voor Jacobs doen behoorlijk draagbaar. Waar hij de afgelopen seizoenen eerder koos voor wat meer abstracte mode, trok hij nu terug de kaart van wat vrouwen in het echte leven graag willen dragen. Zoals een lange jas met luipaardprint, mooie A-lijnjurken, gesofisticeerde bruine laarzen onder een knielange broek en vloerlange wollen jassen. Al zaten er ook wat meer feestelijke stuks in de collectie, zoals dramatische avondjurken met veren aan en ook een kostuum voor vrouwen. Fantastisch, maar geen fantasie zoals ze het bij Business of Fashion mooi verwoordden.