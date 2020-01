Waarom Kopenhagen het mekka van de duurzame mode is LDC

28 januari 2020

15u51

Bron: Business of Fashion 2 Style Dat de grote modeweken en duurzaamheid geen twee handen op één buik zijn, is al langer geweten. Journalisten, modellen en influencers vliegen van Londen naar Milaan en Parijs, om vervolgens de stad rond te crossen met ronkende auto’s. Om nog maar te zwijgen over de grote hoeveelheid kleren die er geproduceerd moet worden. Dat kan én moet beter, klinkt het in Scandinavië. Copenhagen Fashion Week geeft alvast het goede voorbeeld.

Vandaag zijn er heel wat ogen op Kopenhagen gericht. De modeweek gaat er immers van start, en die heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Het blijft natuurlijk een kleine speler in vergelijking met de big guys: Milaan, Londen, Parijs en New York. Maar alle Scandinavische merken die er een show organiseren, zijn wel bezig aan een flinke opmars. Denk maar aan Ganni en Saks Potts. Daarnaast heeft de Deense hoofdstad heeft ook een tweede belangrijke troef: ze draagt duurzaamheid hoog in het vaandel.

En met reden. Het is al langer bekend dat de mode-industrie een van de vervuilendste van de wereld is. Hoog tijd voor radicale maatregelen dus. Copenhagen Fashion Week lanceert daarom een 3-jarenplan. Daarin staat dat het event z’n eigen ecologische voetafdruk wil verkleinen, door de CO2-uitstoot met 50% te verlagen en géén afval te produceren. Daarnaast stelt het een reeks eisen op voor merken. Ze krijgen 3 jaar de tijd om daaraan te voldoen, anders mogen ze in de toekomst geen shows meer organiseren tijdens de modeweek.

Concreet is er een dossier opgesteld met 17 voorwaarden. Zo wordt er van de labels verwacht dat ze onverkochte kledij niet vernielen of dat ze kunnen aantonen dat 50% van hun kledij gemaakt is met duurzaam materiaal. En plus moeten de merken extra stappen nemen om hun materiaalkeuzes, marketing, designs, strategieën en de omstandigheden van de werkplekken duurzamer te maken. Op basis van al die info zal Copenhagen Fashion Week hen een score geven.

“Het is een serieuze ambitie, omdat we een traditioneel event als een modeweek willen transformeren naar een platform voor duurzaamheid”, stelt Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week. “Het is een radicale nieuwe manier om na te denken over modeweken, zonder het bestaande format volledig te laten vallen. Het is ook nodig om zo’n ambitieuze doelen op te stellen, maar het is niet zo dat de lijst met eisen onmogelijk is. Mocht het dat wel zijn, zouden we de steun van de industrie verliezen. En dan hebben we helemaal geen impact meer.”