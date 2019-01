Waarom je volgens make-up artists altijd meerdere concealers moet gebruiken

15 januari 2019

Hoeveel concealers heb jij in je make-uptasje zitten? Eentje, zoals de meesten onder ons? Dit is waarom je er volgens make-up artists meerdere nodig hebt.

Kleur

Kleur is zonder twijfel één van de belangrijkste redenen waarom je verschillende concealers in je collectie nodig hebt. Een bepaalde tint concealer werkt bijvoorbeeld perfect bij het camoufleren van een opvallende rode puist, maar doet niets voor die donkere kringen onder je ogen en vice versa.

Onder je ogen gebruik je best een concealer met een formule die het licht reflecteert, liefst in een tint lichter dan je huidskleur. Hierdoor wordt het gebied onder je ogen wat lichter en zie je er frisser en opgewekter uit.

Wie last heeft van donkere kringen kan trouwens best kiezen voor een concealer met kleurcorrigerende eigenschappen. Zo kan je de blauwe en groene kleurschakeringen die je opmerkt onder je ogen corrigeren met een concealer met roze ondertoon. Een kleurcorrigerende concealer gebruik je daarnaast niet alleen bij donkere kringen, maar ook bij huidproblemen als hyperpigmentatie of acné.

Daarnaast blijft je huidskleur niet het hele jaar door identiek. Onze huid kleurt donkerder tijdens de zomermaanden, en lichter in de winter. Een concealer voor handen hebben in de juiste tint helpt je het hele jaar door om een zo natuurlijk mogelijk resultaat te verkrijgen, zonder vreemde verkleuringen.

Textuur

Natuurlijk is ook nog de textuur van belang. Concealers bestaan in tal van verschillende formules: dik, dun, dekkend of transparant, romig of droog. De keuze voor de juiste textuur hangt af van het gebied op je gezicht waar je hem wenst te gebruiken.

De zone onder je ogen is bijvoorbeeld erg droog, waardoor je op die plek best voor een concealer met een vloeibaardere textuur kiest. Anders loop je al snel het risico dat het resultaat onnatuurlijk, poederig of erger nog: vlekkerig oogt.

Wie daarentegen op zoek is naar een concealer om puistjes te camoufleren, kan best gaan voor een exemplaar met een vastere, dikkere textuur, die het licht niet reflecteert. Anders loop je namelijk het risico om door het gebruik van concealer die vervelende puist alleen maar meer in de kijker te zetten, en dat wil je natuurlijk absoluut niet.

Conclusie

Zoals je al kon lezen loont het om te investeren in op z'n minst twee verschillende concealers. Ben je op zoek naar onze absolute favorieten? Klik dan zeker even verder naar dit artikel, waarin we onze favoriete exemplaren tegen walletjes oplijsten.