Waarom je schoenmaat verschilt per merk, model en land Timon Van Mechelen

08 mei 2018

13u01

Bron: Highsnobiety 0 Style Stel je hebt in theorie pakweg schoenmaat 39, hoe komt het dan dat elke keer als je online schoenen bestelt het een groot raadsel is of de maat goed gaat zijn? Het lijkt wel alsof elk merk totaal iets anders doet als het op schoenmaten aankomt. Bestaat er nog wel zoiets als één vaste schoenmaat hebben?

Ten eerste worden er in Europa, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan andere maten gebruikt, wat het vinden van de juiste schoenmaat al nodeloos gecompliceerd maakt. Met behulp van online maattabellen kun je in principe je eigen schoenmaat berekenen, maar alsnog is de kans groot dat de schoenen dan niet passen.

Ondergetekende bestelde bijvoorbeeld onlangs een paar Vapormax sneakers van Nike in zijn vaste maat 45, maar toen die eindelijk arriveerden, leek het wel alsof ik ze 2 maten te klein besteld had. Terwijl ik in andere sneakers van het merk wel 45 heb. In All Stars van Converse heb ik dan bijvoorbeeld weer maat 44, in Vans 44,5 en in sommige schoenen van Adidas moet ik minstens een halve maat groter gaan. En ik heb dan nog geluk dat ik geen hakken of sandalen draag. Volgens mijn vrouwelijke collega’s is het daarbij helemaal een onduidelijk kluwen van verschillende maten.

De leest

Volgens enkele medewerkers van Adidas komt dat doordat elke schoen zijn eigen unieke leest heeft. Aan website Highsnobiety leggen ze uit dat de leest, een houten, kunststof, metalen of ook wel aluminium vorm die wordt gebruikt voor schoenreparaties of het maken van schoenen, voor elk paar schoenen anders is omdat ze gebaseerd zijn op het doel van de schoenen. Onvermijdelijk, verschilt elke maat per schoen dus ook een beetje. Daarom kan bijvoorbeeld een loopschoen van Nike helemaal anders aanpassen dan een basketschoen van hetzelfde merk. Lastig, maar helaas kan elke schoen nu eenmaal niet dezelfde leest en dus exact dezelfde maat hebben.

Dat schoenmaten per continent verschillen, komt volgens de Adidas-medewerkers dan weer omdat voeten niet overal hetzelfde zijn en daarop geanticipeerd moet worden. In Azië zijn schoenen bijvoorbeeld – doorgaans – fijner en kleiner, terwijl ze in de Verenigde Staten groter en breder zijn. Wie bijvoorbeeld een exclusief paar sneakers bestelt op een Japanse website, houdt daar best rekening mee.

Verder speelt ook het materiaal waarvan de schoen gemaakt is een grote rol. “Het materiaal heeft veel invloed op de pasvorm van de schoenen. Leder dat niet flexibel is, zal zich niet aanpassen en moet dus echt de juiste voet vinden. Een meer flexibele stof zal zich een beetje aanpassen, waardoor het meer mensen met verschillende maten kan plezieren.”

Last but not least, gebruiken fabrieken waar schoenen worden geproduceerd allemaal een ander handboek voor maten. Kleinere merken laten hun schoenen doorgaans in één fabriek produceren, maar grote merken zoals pakweg Zara besteden het uit aan meerdere fabrieken. Zo wordt het natuurlijk helemaal moeilijk.

De oplossing

Veel passen, veel bestellen en veel terugsturen is helaas de enige oplossing. Lees ook altijd de recensies als je online koopt. Vaak laten andere klanten weten dat de schoenen in kwestie bijvoorbeeld klein vallen.