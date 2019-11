Waarom je NINA’s nieuwe feestcollectie bij Bel&Bo nu in huis moet halen NINA-redactie

30 november 2019

09u33 0 Style Kerst en nieuwjaar staan voor de deur, het wordt dus stilaan tijd om cadeaus te kopen én om over je outfit(s) na te denken. Bij Bel&Bo hangt vandaag onze nieuwe feestcollectie in de rekken en die bevat weer tal van vrouwelijke silhouetten waarin je zowel ‘s avonds als overdag schittert.

Donkere kleuren voeren de boventoon in de collectie, maar uiteraard zonder dat het saai wordt. Zwart en donkerblauw zijn nu eenmaal de ideale basiskleuren die je met alles kunt combineren zonder dat het opvalt dat je 2 feestjes op rij hetzelfde aanhebt.

Er werd dan ook bewust gekozen voor stukken zoals een tijdloze jumpsuit of maxi-jurk die je naar allerlei verschillende gelegenheden aan kan. De subtiele maar feestelijke details doen de items schitteren. Nooit te veel, maar wel net genoeg.

Little black jumpsuit

Deze jumpsuit, die we voor de gelegenheid omdoopten tot little black jumpsuit, is even veelzijdig als het klassieke zwarte jurkje maar wel een pak stoerder en origineler. Je benen lijken er bovendien ook langer in dan ze zijn en door het lintje op de heup kun je makkelijk je taille accentueren. Extra voordeel: voor € 49,99 koop je een hele outfit in één. Beschikbaar van maat 34 tot 46.

Maxi-jurk, maxi-effect

Deze jurk is ideaal voor de eeuwige twijfelaar ‘s ochtends. Draag er een jeansjasje en sneakers bij en je hebt de ideale outfit klaar voor dagje kerstinkopen doen of om naar kantoor te gaan. Daarna wissel je de platte schoenen in voor hakken en voeg je enkele gouden accessoires toe en je kunt zo door naar een feestje! De maxi-jurk met maxi-effect kost € 49,99 en is beschikbaar van maat 34 tot 46.

Doe de dots

Bolletjes lijken op het eerste zicht misschien eerder schattig dan feestelijk, maar niets is minder waar. Deze top is ideaal om een klassieke pantalon wat minder formeel te maken en geeft een lederen rok of broek dan weer een meer casual toets. Het patroon is subtiel genoeg zodat je ook dit stuk naar verschillende gelegenheden aan kan. De feesttop kost € 32,99

Suit up

Elk glitterend stuk van dit kostuum kun je apart dragen, maar in combinatie met elkaar wordt het pas echt een knaller. De broek kost € 44,99, de blazer € 44,99 en de feesttop € 32,99. Beschikbaar in maat 34 tot 46.