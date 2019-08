Waarom je moet oppassen als je een foto van een celebrity meeneemt naar de kapper Valérie Wauters

07 augustus 2019

08u47 0 Style Je kent het wel: je zit wat door Instagram of Pinterest te scrollen, en komt plots het kapsel van je dromen tegen op het hoofd van één of andere celebrity. Je maakt snel een screenshotje en besluit het bij je volgende kappersbezoek boven te halen. Maar of dat altijd zo’n goed idee is?!

Wij vroegen het aan Jelle Bogaerts van kapsalon Human Details. “Natuurlijk komen er mensen bij ons langs met een foto van een celebrity. Omdat sommige mensen het nu eenmaal niet makkelijk vinden om te verwoorden naar welke haarstijl ze juist op zoek zijn is zo’n foto een handig hulpmiddel. Het geeft ons meteen een beter idee van wat de klant juist mooi vindt en waar hij of zij naar op zoek is.”

Dat je een foto van je favoriete kapsel meeneemt, wil echter niet zeggen dat je ook meteen het kapsalon zal buiten wandelen als pakweg Kim Kardashian of Taylor Swift. Waar veel mensen geen rekening mee houden is het feit dat er in zo’n celebritykapsel vaak meer tijd en werk kruipt dan je op het eerste gezicht zou denken. “Het is aan ons als kapper om onze klanten te informeren over zo’n celebritykapsel”, gaat Bogaerts verder. “Beroemde mensen hebben vaak persoonlijke kappers die op elk moment van de dag voor hen klaarstaan om ervoor te zorgen dat hun kapsel altijd perfect ligt. Bij vele celebritykapsels worden trouwens ook extensions gebruikt voor extra lengte of volume. Daarnaast dragen velen onder hen gewoon pruiken om van de ene look naar de andere te gaan. Dat kan naar de klant toe een heel erg vertekend beeld geven. Het is dan ook aan de kapper om eerlijk advies te geven en de klant goed te informeren zodat die niet teleurgesteld het kapsalon verlaat.”