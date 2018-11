Waarom je maar beter niet naar buiten gaat met nat haar als het koud is Valérie Wauters

12 november 2018

11u01

En neen, het is niét omdat je er ziek van zou kunnen worden!

Wanneer de temperaturen de dieperik ingaan en de ochtenden killer en kouder worden, is het goed om even wat meer aandacht te besteden aan je haarverzorgingsroutine. Zeker wanneer je zo iemand bent die rechtstreeks uit de douche met nat haar naar buiten gaat. De koude kan immers zorgen voor serieus wat haarschade.

“Wanneer het buiten koud is ga je beter niet naar buiten met nat haar”, vertelt Anwar Zahar van Aveda. “Je lokken zijn immers veel kwetsbaarder wanneer ze nat zijn. Watermolecules in het haar kunnen uitzetten - of zelfs stollen wanneer het buiten vriest - waardoor de haarschacht kan opzwellen en bijgevolg makkelijker kan breken.”

Het is dus aan te raden om tijdens de wintermaanden wat extra zorg te besteden aan je lokken, en niet naar buiten te gaan alvorens je haar volledig droog is. “Hierbij is het gebruik van een haardroger de snelste en makkelijkste optie”, gaat Zahar verder, “maar let er wel op dat ook de hitte van een droger je haardos kan beschadigen. Gebruik daarom een goede haardroger en een spray die je haar beschermt tegen beschadiging door de hitte.”

