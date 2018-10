Waarom je je kleimasker beter nooit helemaal laat opdrogen

Nele Annemans

18 oktober 2018

10u11

Als experimentele beautyfanaat en helaas drager van ontsierende pukkels, ben ik al jaren verknocht aan kleimaskers. En ook menig Instagramster maakt graag een selfietje met een gelaat gehuld in het modderige goedje. Toch gaan er ook meer en meer stemmen op dat de maskers niet bestemd zijn voor gevoelige huidjes en irritatie veroorzaken. Klopt dat ook? Celebrityschoonheidsspecialiste Sharon McGlinchey geeft uitleg.

Kleimaskers zijn al een tijdje hot in beautyland, meer bepaald voor hun reputatie om je huid diep te reinigen en komaf te maken met puistjes. Maar volgens sommigen zijn ze een absolute no-go voor gevoelige huidjes. Zo zouden alle producten die trekken aan je huid of ze uitdrogen, je huid alleen maar meer irriteren.

Maar klopt dat ook? Niet helemaal volgens Sharon McGlinchey, schoonheidsspecialiste bij celebrity’s. “Het enige wat iedereen fout doet met een kleimasker, is het helemaal laten opdrogen. Hoewel het strakke gevoel misschien anders doet vermoeden, is net dat niet goed voor je huid.” En oké, ik pleit ook schuldig. Dat heerlijke gevoel als het masker opdroogt voelt alsof al je poriën leeggezogen worden. Maar dat is volgens McGlinchey net wat zo slecht is voor je huid. “De laatste droogfase van je kleimasker zuigt het vocht uit je huid waardoor er rode vlekken kunnen ontstaan. Zeker voor mensen met een gevoelige huid kan de droogfase erg nefast zijn. Hun huid ziet er dan vaak erg vlekkerig en nog meer uitgedroogd uit.”

Daarom is het volgens haar erg belangrijk het gezichtsmasker op het juiste moment af te spoelen. “Dat betekent: als je wangen en voorhoofd nog vochtig en de randen van je gezicht, ogen, neus en lippen opgedroogd zijn. Zo geniet je van de voedende voordelen, waaronder het toevoegen van mineralen aan je huid en het absorberen van overtollige olie, maar vermijd je de nadelen.”

Nu je deze magische regel kent, weet dat ook de kleur van je kleimasker kan helpen bij het uitkiezen van het perfecte masker voor jouw huidtype. “Witte klei kan je op vrijwel elke huid smeren, die is immers het minst agressief. Groene klei is vooral bedoeld voor een vette huid die gevoelig is voor acne, roze en rode klei voor een normale huid en de minder bekende gele klei is gunstig voor doffe of door de zon beschadigde huidjes.”