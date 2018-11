Waarom je geen duizenden volgers meer moet hebben om te scoren op Instagram Timon Van Mechelen

14 november 2018

12u03

Bron: The New York Times 0 Style Je hebt ze misschien al wel zien voorbijkomen op Instagram: jongens en meisjes met soms maar 1.000 volgers op Instagram die samenwerkingen aangaan met merken. Beetje gek aangezien ze zo’n beperkt bereik hebben zou je denken, maar daar hebben bedrijven een andere mening over. De zogenaamde nano-influencers zijn alsmaar meer in opkomst, wij leggen uit hoe dat komt.

Hoe meer volgers op Instagram, hoe meer merken met je willen samen werken. Dat was lange tijd de regel in de influencerwereld en is zeker ook nog niet van de baan. Maar er is wel verandering op til en daar zijn verschillende redenen voor.

Eerst en vooral omdat de groten der aarde, denk in België bijvoorbeeld aan Sofie Valkiers (507.000 volgers op Instagram), Nathalie Van den Berg (201.000 volgers) en Matthias Geerts (313.000 volgers), simpelweg peperduur zijn. Ze vragen, en krijgen bovendien, soms bedragen met 3 nullen voor één foto op Instagram. Dat kan en wil lang niet elk merk betalen.

Niet dat die prijzen zo verwonderlijk zijn, hun bereik is gewoon gigantisch. Maar steeds vaker rijst de vraag of dat megabereik eigenlijk wel iets zegt. Brengt het de merken ook daadwerkelijk iets op? Komt het nog wel geloofwaardig over dat de influencer in kwestie pakweg die pot yoghurt op haar Instagramfeed lekker vindt, als ze elke dag soortgelijke samenwerkingen aangaat? Zeker als eigenlijk niet eens duidelijk wordt aangegeven of het over betaalde content gaat of niet. En ook, zijn al die volgers niet gewoon gekocht? Er zouden zelfs bedrijven zijn die de profielen van mensen zoals jij en ik hacken, om zo neppe volgers voor influencers te verkrijgen. En dan zijn er nog de online groepen waarin wordt afgesproken om op elkaars foto’s te reageren én de programmaatjes die uit jouw naam liken, volgen en reageren zodat je sneller meer volgers krijgt.

Dat heeft veel te maken met het vernieuwde algoritme van Instagram, Facebook en co waarbij interactie een belangrijkere rol speelt in hoe de post naar voren komt. Hoe hoger de potentiële interactie, hoe hoger de post op iemand zijn tijdlijn zal verschijnen. Met interactie bedoelen we trouwens betrokkenheid oftewel reageren en liken in socialemediatermen. En laat de (natuurlijke) interactie van deze grote influencers in verhouding nu vaak een pak lager liggen dan bij mensen met minder volgers. Mensen reageren nu eenmaal sneller op een post van iemand die ze kennen en dichter bij hen staat.

Reden genoeg dus om zich in de marketingwereld stilaan een beetje zorgen te beginnen maken. En dus zijn ze met een oplossing gekomen. Eerst waren er de micro-influencers, die met gemiddeld 10.000 tot maximum 100.000 volgers, al wat bereikbaarder, goedkoper en volgens sommigen ook betrouwbaarder zijn. Met de komst van nano-influencers mag het nu zelfs nog wat toegankelijker. Zij hebben tussen de 1.000 en 5.000 volgers en promoten een product doorgaans gratis of voor een klein bedrag aan hun volgers. Omdat hun bereik een pak behapbaarder is, zijn ze volgens marketeers veel geloofwaardiger. Als zij zeggen dat ze een huidverzorgingsmerk goed vinden, dan komt dat over als een oprecht advies van een vriend in plaats van als een advertentie. Ook zullen ze zelden moeilijk doen en voeren ze doorgaans uit wat het merk van hen vraagt zonder morren. Volgers kopen lijkt al helemaal uit den boze.

Nano-influencers in België

Ook in België zijn er ondertussen tal van nano-influencers actief. Jongens en meisjes die overdag fulltime werken en die als hobby graag met Instagram bezig zijn. Het is geen job voor hen, maar wie vindt het natuurlijk niet leuk om af en toe een gratis product te krijgen. Zo maakte Sofie Lambrecht (2.076 volgers) al reclame voor Croky chips, Alica (1.607 volgers) werkte onlangs nog samen met Soubry Pasta, Glenn Dierickx (3.008 volgers) postte een foto over huidverzorgingsmerk Kiehl’s inclusief kortingscode voor zijn volgers en Romy (1.981 volgers) werkte samen met dat andere huidverzorgingsmerk Origins.

Of het einde van de grote influencers nabij is en nano-influencers alleen nog maar meer aan populariteit gaan winnen, is natuurlijk koffiedik kijken. In een column op onze site zei Simone Krouwer, onderzoekster naar online advertentietechnieken aan de Universiteit Antwerpen, er eerder het volgende over: “Ik denk (en hoop) dat het besef bij iedereen komt dat we best wat kritischer naar influencermarketing mogen kijken. Het kaf van het koren scheiden. En de échte influencers, gepassioneerde en oprechte mensen die échte mensen (en geen robots) inspireren, zullen wel blijven scoren.”