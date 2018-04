Waarom is vrouwenmode duurder dan mannenmode? Timon Van Mechelen

19 april 2018

10u07 2 Style Hoewel vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen, betalen zij doorgaans meer voor heel wat zaken. Denk bijvoorbeeld aan bussen shampoo, scheermesjes, de kapper én ook kleren blijkbaar. Volgens een onderzoek van de gerenommeerde modewebsite Business of Fashion (BoF), loopt het prijsverschil bij luxekleding echt helemaal de spuigaten uit. Hoe kan dat?

Een simpel wit katoenen hemd op de webshop van H&M kost vrouwen € 19,99, mannen betalen voor het goedkoopste exemplaar € 14,99. Bij Zara zijn vrouwen € 12,95 kwijt voor een simpel oversized T-shirt, mannen betalen € 9,95. Bij de luxemerken is het prijsverschil echter groter. Voor exact hetzelfde paar sneakers van Saint Laurent Paris moeten vrouwen € 795 neertellen, mannen € 695. Voor dezelfde rugzak van Versace, die voor vrouwen dan nog een formaatje kleiner is, betalen zij € 920 euro en mannen ‘maar’ € 850.

Gelukkig is lang niet alle dameskleding duurder dan herenkleding. Bij Gucci betalen de twee geslachten bijvoorbeeld dezelfde prijs voor dezelfde stuks, en bij Alexander Wang betalen mannen zelfs iets meer voor een basic T-shirt. Maar op basis van wat wij zelf gecheckt hebben, kunnen we aannemen dat dit meestal inderdaad het geval is. “Degoutant” roepen de vrouwen op onze redactie in koor. “Voor mannen moet toch net meer materiaal gebruikt worden dan voor vrouwen?” Klopt, vanwaar dus toch dat prijsverschil?

Aan BoF legde een woordvoerder van Saint Laurent uit dat het prijsverschil ontstaat omdat er meer werk en dus meer tijd kruipt in vrouwenkleding. En daar sluit ook Patricia Stensrud, directeur van investeerders- en adviesbedrijf Hudson River Parnters, zich bij aan. “Kledingitems voor vrouwen worden vaak ook in meer kleuren en varianten geproduceerd, waardoor er kleinere (en dus duurdere) productie eisen nodig zijn.” Aannemelijk, zij het niet dat er in een paar exact dezelfde sneakers natuurlijk helemaal niet meer werk en tijd kruipt en er ook geen hogere productiekosten zijn.

Andere experts vertellen aan BoF dat de zogenaamde ‘pink tax’ (het fenomeen dat vrouwen meer geld neertellen voor dezelfde producten dan mannen, red.) dan weer vooral herleid kan worden naar het feit dat een hoge(re) prijs een product meer begerenswaardig maakt, en dat vrouwen vaak bereid zijn meer geld uit te geven aan luxe mode dan mannen. Kit Yarrow, een psycholoog op gebied van consumentengedrag aan de Golden Gate University, beschrijft het als “puur opportunisme van merken, dit is totaal niet logisch.”