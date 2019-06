Waarom is de Birkin-tas van Hermès zo populair? margo verhasselt

28 juni 2019

09u11

Van Hollywood tot op de eerste rij van de modeweken: de iconische Birkin-handtas is een statussymbool geworden. Hij is gemakkelijk herkenbaar aan zijn vorm en mooie kwaliteit en wordt vervaardigd met de hand in maar liefst 20 uur. Zelfs met een prijskaartje om u tegen te zeggen blijft het extreem moeilijk om een exemplaar te bemachtigen, maar waarom is de tas nu eigenlijk zo populair?

In 1983, althans zo wordt verteld, zat Jean-Louis Dumas (op dat moment executive chef van Hermès nvdr.) naast actrice Jane Birkin op een vlucht van Parijs naar Londen. De actrice die om haar liefde voor rieten mandjes bekend staat, had ook op dat moment eentje bij zich. Dat mandje viel tijdens de vlucht om waarop al haar bezittingen over de vliegtuigvloer rolden. Dumas kreeg op dat moment het idee om een nieuwe tas te ontwerpen die paste bij de stijl van de nonchalante Française.

Hij voelde zich zo geïnspireerd dat hij tijdens die vlucht het allereerste design van de handtas ontwierp op een overgeefzakje van het vliegtuig. En niet veel later werd de Birkin Bag geboren.

Maar waarom is de tas nu zo populair?

Voor een Birkin-tas van Hermès betaal je gemakkelijk enkele tienduizenden euro's, en toch lijkt het geen probleem te zijn voor het merk om ze te blijven verkopen. Maar ze willen ook niet verklappen hoeveel er nu juist jaarlijks over de toonbanken gaan en dat maakt dat de tas erg exclusief én gewild blijft.

Hermès doet ook niet mee aan marketing in print of online. Sociale media en samenwerken met influencers? Ook daar bedankt het Franse modehuis vriendelijk voor. En ook die aanpak loont. Het heeft allemaal te maken met prestige: een Birkin is moeilijk te verkrijgen, mensen moeten op een wachtlijst staan en mensen willen nu vaak eenmaal wat ze niet kunnen krijgen.