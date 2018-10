Waarom het volgens stijlicoon Diane von Furstenberg helemaal niet erg is om je outfit meerdere keren te dragen

Nele Annemans

17 oktober 2018

13u04

Durf jij 's morgens soms niet dezelfde outfit uit je kast te halen als die van vorige week? Wel, dan ben je niet de enige. Uit een enquête bij 2.700 vrouwen blijkt dat maar liefst 49% zich al eens schaamde omdat ze 2 keer dezelfde outfit droeg naar het werk of naar een feestje. Gelukkig komt daar nu een eind aan.

Modeontwerpster Diane von Furstenberg wil namelijk dat elke vrouw weet dat het helemaal geen schande is om je outfit meerdere keren te dragen. “Je favoriete kleding opnieuw dragen, is net een teken dat je een sterke persoonlijke stijl hebt”, vertelt het Belgisch-Amerikaanse mode-icoon Diane von Furstenberg tijdens een interview voor het online magazine Thrive Global. “Het is beter om een kwaliteitsvol mooi stuk meerdere keren te dragen dan elke dag iets nieuws maar dat niets uitstraalt of van slechte kwaliteit is. Bovendien, jij weet wat goed bij je past, en het zou zonde zijn om je meest geliefde kledingstukken maar een keer het daglicht te laten zien. Draag je iets wat je leuk vindt, dat je misschien zelfs in verschillende kleuren hebt, dan begin je pas een eigen stijl te creëren. Ik ben dus helemaal pro herhaling”, aldus de modeontwerpster.

Maar Diane von Furstenberg is niet het enige stijlicoon dat vindt dat je meerdere keren dezelfde outfit mag dragen. Zoals je in onderstaand filmpje kan zien houdt Kate Middleton er ook van om haar outfits te recycleren. Een ding is dus zeker: schamen hoef je je er absoluut niet voor te doen, zeg dat Kate en Diane het gezegd hebben.