Waarom het geen goed idee is voor modemerken om samen te werken met de Kardashians Liesbeth De Corte

12 augustus 2018

13u08

Wil een modehuis een nieuwe lijn lanceren? Dan doen ze meestal goed hun best om een ster te strikken voor een nieuwe campagne. Denk maar aan Margot Robbie , die het gezicht is van de eerste skicollectie van Chanel, het lingeriemerk Intimissimi dat Sarah Jessica Parker aan de haak heeft geslagen of Calvin Klein dat alle Kardashian/Jenner-zussen heeft bijeengebracht voor een fotoshoot. Al is dat laatste volgens een nieuw rapport geen slimme zet.

Samenwerken met Kim Kardashian West is een ontzettend risicovolle bedoening. Dat beweert het communicatiebureau Spotted, dat geanalyseerd heeft of het een goed idee is om een ster te gebruiken als gezicht van een campagne. Bij die analyse hielden ze risico met een twintigtal factoren, zoals ongepast gedrag, aparte politieke standpunten en schandalen.

Met stip op nummer één staat dus de bekendste Kardashian als meest risicovolle samenwerking. "Ook al steunt Kim Kardashian meer dan 22 goede doelen, toch mist ze het vertrouwen van de consument", legt Spotted uit. Ze wordt op de voet gevolgd door haar zus Kendall Jenner. Op plaats drie staat de kersverse verloofde van Justin Bieber: Hailey Baldwin.

In hetzelfde rapport schrijft Spotted dat sterren die open zijn over zichzelf en hun problemen wel hoog in het vaandel gedragen worden. Zeker als het gaat over verslaving en mentale gezondheid. Het communicatiebureau verwijst nog naar bekendheden als Demi Lovato, die eind juli in het ziekenhuis opgenomen werd en altijd openhartig heeft gepraat over haar verslavingen. Of de beste zwemmer aller tijden, Michael Phelps, die tijdens zijn carrière vocht tegen depressies en Ariana Grande, die na de aanslag na haar concert in Manchester met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) heeft gekampt.