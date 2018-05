Waarom het belangrijk is om nieuwe kleren altijd eerst te wassen Timon Van Mechelen

09u44 0 Style Na een shopsessie wil je vaak je nieuwe kleren meteen aantrekken om te showen aan de buitenwereld. Alleen doe je dat beter niet: nieuwe kleren worden voor gebruik meestal niet gewassen, met als gevolg dat ze vaak vol schadelijke chemische stoffen en vuiligheid zitten.

Op kledingjacht gaan voor een jurkje dat je diezelfde avond nog wil aandoen is dus uit den boze, tenzij je het nog snel kan wassen en drogen voor je de deur uit gaat. De chemische stoffen die fabrikanten in kleren stoppen zodat ze niet kreuken in de winkel, kunnen volgens huidexperts voor jeuk en huiduitslag zorgen.

Boven de veiligheidslimiet

Het gebruik van chemische stoffen in kledij moet niet verplicht aangegeven worden op het etiket. Maar testen in Nieuw-Zeeland ontdekten dat kledij gemaakt in China tot 900 keer meer van die stoffen bevat dan de veiligheidslimiet voorschrijft. De grote boosdoener is formaldehyde, een kleurloos gas dat wordt toegevoegd om het schimmelen en verkreuken van kledij te voorkomen. De stof kan naast huidirritatie volgens wetenschappers op termijn tot kanker leiden. Ook bepaalde kleurstoffen kunnen voor huidirritatie zorgen als je kledij voor het eerst draagt.

Buikgriep

Anderzijds wijst hoogleraar microbiologie en pathologie aan de New York University, Philip Tierno, dat nieuwe kledingstukken in winkels minstens tientallen keren gepast worden voor jij het in handen krijgt. In sommige winkels kan dat zelfs oplopen tot nog véél meer. En wat er daardoor op de kleren achterblijft, wil je bijna niet weten.

Tierno voerde verschillende studies uit waarbij hij een aantal kledingstukken van populaire winkelketens onder de loep nam. Hij checkte onder een microscoop naar het aantal bacteriën en andere ziektekiemen en trof daarbij kleren aan met onder andere het norovirus op dat verantwoordelijk is voor buikgriep. Ook trof hij bacteriën als strep- en stafylokok aan én ontlasting. Dat lees je goed ja.

Nu is het risico dat je daadwerkelijk ziek wordt door het dragen van een nieuw kledingstuk heel klein. Maar een prettig gedacht is het in ieder geval niet. Toch eerst even een machine met nieuwe kleren laten draaien dan maar?