Waarom H&M en Zara meer en meer winkels sluiten TVM

13 augustus 2019

11u07

Bron: Fortune 0 Style Afgelopen jaar hebben modegiganten H&M en Zara verschillende winkels gesloten en dat werpt zijn vruchten af. Op die manier komt er meer geld vrij om te investeren in de webshop, waar de focus moet op komen te liggen. Er staan nog meer sluitingen op de planning.

Dik anderhalf jaar geleden verkeerde de Zweedse groep Hennes & Mauritz in bijzonder slechte papieren. Het aandeel van de kledingreus bereikte het diepste peil sinds 2009 door tegenvallende omzetcijfers en dat had naar eigen zeggen vooral te maken met hun fysieke winkels. De verkoop online zou het wel goed doen en daarom werd besloten om het transformatieplan om de fysieke winkels beter te integreren met de webshop te versnellen. Concreet werden er 140 winkels gesloten en van de geplande 175 openingen, gingen er uiteindelijk maar 130 door.

De Spaanse reus Inditex, het bedrijf bekend van ketens als Zara en Bershka, kon betere cijfers voorleggen, maar besloot eveneens om 355 winkels te sluiten. Dat is 76% meer dan oorspronkelijk gepland was. Beide modegroepen halen momenteel slechts 15% van hun omzet uit online verkoop en dat moet flink naar boven willen ze in de toekomst de kop boven water blijven houden.

Bij Zara stelden ze dan ook hun webshop open voor tal van nieuwe landen zoals Saudi-Arabië, Egypte en Libanon en het merk wil voor het einde van het jaar actieve webwinkels hebben in onder meer Qatar, Zuid-Afrika, Koeweit en de Filipijnen. “We willen de collectie beschikbaar hebben voor al onze klanten, waar ze ook zijn ter wereld”, aldus de voormalige CEO Pablo Isla aan zakenmagazine Fortune. “Zelfs in markten waar we momenteel geen fysieke winkels hebben.”

H&M plant dan weer belangrijke updates van de webshop, waaronder betere navigatie en kortere leveringstijden om zo beter te kunnen concurreren met online-rivalen als Zalando en Boohoo. Het lanceert binnenkort ook, zoals we hier al schreven, het concept van achteraf betalen om beter te kunnen wedijveren met de concurrentie.

Beide groepen hebben aangekondigd dat er nog winkels zullen sluiten dit jaar.