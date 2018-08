Waarom geweld en wapens het huidige modebeeld beïnvloeden Liesbeth De Corte

01 augustus 2018

11u23 0 Style Normcore, gorpcore, p aperbag waist, ready-to-wear. Af en toe lijkt het wel alsof ontwerpers, stylisten en fashionista's een eigen taaltje hebben. Wil je graag mee kunnen praten? Dan moet je alvast weten wat de laatste nieuwe term is die iedereen in de mond neemt: warcore.

De nieuwe term werd gelanceerd door - hoe kan het ook anders - de Amerikaanse modebijbel Vogue. Volgens het magazine heeft kledij de laatste tijd steeds vaker een militair en agressief kantje. Kijk maar naar de mannenmodeweken voor de lente- en zomercollectie van 2019. Onder meer bij Off-White en Louis Vuitton, waar de ontwerper Virgil Abloh zijn creativiteit de vrije loop laat gaan, bij A-Cold-Wall en Cottweiler werden modellen de catwalk opgestuurd met jassen die lijken op kogelvrije vesten, bretellen die net holsters zijn en broeken met genoeg zakken om al je zogezegde wapens in op te bergen.

Nog een label dat zich in deze trend heeft gespecialiseerd is Alyx. Dit merk uit Los Angeles heeft meerdere oorlogsverwijzingen in z'n collectie zitten, zoals een bivakmuts, een militaire vest en een borstzakje dat lijkt op een holster. Op de catwalks, tot daar aan toe, maar ondertussen duiken zulke stuks ook steeds vaker op op straat. Zo verscheen Bella Hadid, één van de grootste trendsetters van het moment, onlangs in het openbaar met een heuptas van Louis Vuitton die precies lijkt op een zakje waar agenten hun pistool in bewaren.

De reden voor deze ietwat bizarre, nieuwe trend? Er wordt wel eens gezegd dat mode een weerspiegeling is van de tijd waarin we leven, en die uitspraak zou ook nu heel wat verklaren. Ook al hebben wij het nog zo goed in ons Belgenlandje, andere delen van onze aardbol zijn jammer genoeg wel verwikkeld in migratiecrisissen, oorlogen, chaos en wanbeleid.

Het feit dat warcore dus eigenlijk een reflectie is van geweld en wapens baart ons toch wat zorgen. Natuurlijk, we mogen niet negeren wat er zich in de wereld afspeelt en het is niet de eerste keer dat ontwerpers zich bekommeren om politiek of activisme. Wij hopen gewoon dat mensen deze trend niet klakkeloos gaan overnemen, maar dat ze ook effectief hun stem verheffen en ijveren voor politieke veranderingen.