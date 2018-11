Waarom fans eisen dat Beyoncé haar samenwerking met Topshop per direct stopt TVM

02 november 2018

13u25

Als sinds 2014 is Ivy Park, de sportlijn van Beyoncé, te koop bij de Britse keten Topshop. De stuks gaan er vlotjes over de toonbank, maar heel wat fans eisen nu dat de zangeres haar kledingcollectie er niet meer verkoopt. De reden? Ceo Philip Green wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en racisme.

Philip Green is samen met zijn echtgenote Christina eigenaar van de Britse modeketens Topshop, Dorothy Perkins en Miss Selfridge. Hij wordt nu door 5 voormalige werknemers beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, pesten en racisme. Dat werd afgelopen vrijdag bekendgemaakt in het parlement. De miljardair ontkent voorlopig alvast alle beschuldigingen.

Sinds de bekendmaking wordt op internet opgeroepen om niet langer in zijn winkels te shoppen, en nu richten een aantal fans van Beyoncé zich ook op haar. Zij stellen dat iemand die zich als activiste en feministe heeft opgeworpen toch onmogelijk kan blijven samenwerken met iemand die tegen al haar waarden en normen ingaat. “Zij en haar team kunnen deze beschuldigingen toch onmogelijk negeren?”, aldus Yasmeen Hassen van de beweging Equality Now aan The Sunday Times. De zangeres heeft tot dusver nog niet gereageerd op de heisa.

Het is overigens niet de eerste keer dat de kledinglijn van Beyoncé in een slecht daglicht komt te staan. Twee jaar geleden maakte de Britse krant The Sun al bekend dat de sportbroeken en yogatopjes van Ivy Park in sweatshops gemaakt worden, door werknemers die in erbarmelijke omstandigheden leven. The Sun beweerde dat het gaat om naaisters uit Sri Lanka die amper 7,5 euro per dag verdienen en niet eens een normale middagpauze kunnen nemen.

Beide zaken staan in schril contrast met de boodschap die de wereldster met haar kledinglijn wil uitdragen. Ivy Park draait rond “het steunen en inspireren van vrouwen die begrijpen dat beauty om meer draait dan alleen je uiterlijk”. “Echte schoonheid is de gezondheid van zowel geest, hart als lichaam”, aldus Beyoncé. “Ik weet dat ik me mentaal sterk voel als ik fysiek sterk ben, en ik wil dat andere vrouwen zich ook zo voelen.”