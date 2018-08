Waarom er steeds meer lege parfum- en zeepflesjes op internet te koop zijn TVM

06 augustus 2018

12u51 0 Style Een lege kaarspot voor 25 euro en een zeepfles zonder zeep voor 10 euro, steeds meer mensen verkopen lege verpakkingen van luxeproducten op internet. Waarom in godsnaam? Zodat influencers en bloggers ze kunnen gebruiken als ‘rekwisieten’ voor hun foto’s zonder de volle pot te moeten betalen voor deze luxeproducten.

Wie influencers en bloggers volgt op sociale media, heeft hun perfect gestylede ‘shelfies’ – foto’s van hun badkamerkastje – vast al wel zien passeren. Bomvol luxeproducten, die vaak nog eens op kleur gerangschikt staan ook. Populaire merken die we vaak zien terugkomen zijn het Australische merk Aesop, het Engelse Jo Malone en het Franse Diptyque. Omdat ze allemaal een erg Instagramwaardige verpakking hebben én ook heel erg duur zijn. Uiteraard belangrijk als je wil doen alsof je het gemaakt hebt als blogger. En ergens ook begrijpelijk dat je geen foto post met een bus zeep van het huismerk van de supermarkt op.

Alleen kunnen lang niet al die bloggers en influencers écht elke week een nieuwe parfum of kaars van boven de 100 euro betalen – en je kunt natuurlijk niet telkens hetzelfde geurtje posten, dus je moét wel genoeg voorraad in huis hebben. Daarom zoeken ze steeds vaker hun toevlucht op het internet waar slimme verkopers lege producten aanbieden als ‘rekwisieten’ voor op foto’s.

Hoewel deze ‘trend’ her en der geprezen wordt om het positieve ecologische aspect ervan, doet het natuurlijk ook vragen rijzen over de authenticiteit van deze bloggers en influencers. Waarom voelen ze de nood om lege luxeproducten aan te schaffen? En welke invloed heeft dat op hun vaak jonge volgers? Door deze foto’s denken zij misschien dat ze deze producten ook moeten kunnen betalen, terwijl hun voorbeelden naar wie ze opkijken dat zich ook helemaal niet kunnen veroorloven. In ieder geval nog maar eens het bewijs dat je niet alles moet geloven wat je op sociale media ziet.

Someone insure this all Byredo #sheflie 👀✨ 📸 @lawsontaylor Total cost: ~ 1,680 Een foto die is geplaatst door null (@skincarediaries_) op 19 jun 2018 om 19:15 CEST

All about the #SHEFLIE today! Are you a beauty junkie, too? 💗✨🙏 Share your own #shelfie and tag us @grettacolebeauty so we can see! #shelfielove #grettacole Een foto die is geplaatst door null (@grettacolebeauty) op 02 aug 2018 om 17:46 CEST

DREAM #sheflie via @lobo.indigo — can you spot our Turmeric Face Mask? For all our beauties who already #getyellow on the reg — remember to mix up some scrub or mask tonight and give your skin the extra love it deserves! 💛 Een foto die is geplaatst door null (@yllobeauty) op 06 jul 2018 om 02:13 CEST