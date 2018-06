Waarom een short wél op elke leeftijd kan Hilde Geudens (bewerking evd)

02 juni 2018

13u30 0 Style "Draag je dat naar het werk? Op jouw leeftijd?" Wij vrouwen kunnen nogal gemeen voor elkaar zijn. Er zijn een aantal clichés die overeind blijven: als je de veertig voorbij bent ga je voor een korter pittig kapsel, draag je geen shorts meer en toch ook niet teveel sneakers. Wel, daar vegen we allemaal onze voeten aan, te beginnen met die short.

Je kan er niet naast kijken: shorts zijn een grote hit deze zomer. En bovenal: ze zijn er voor iedereen. Je hoeft er niet mee op te houden ze te dragen na je dertigste, zeker niet met de tips van onze modejournaliste Hilde.

20+: experimenteren

Ultrakort, strak, wijd, sportief, gescheurd, gerafeld, met volants, een kanten zoom of gedurfde print: doe ze maar allemaal, want experimenteren is toegestaan.

35+: clean en kleur

Skip de girly franjes en uitgesproken details en hou het bij cleane snits zoals een chino short, een stijlvolle hoge taille of een ruimvallend model in een luxueus stofje. Zeker doen: kiezen voor een knalkleur of opvallend printje!

50+: strak en basic

Speel op veilig met strakke lijnen en basic kleuren. Ga voor een bermuda of een sportief (niet te strak) model in linnen (dé vakantieversie). Hoe klassiek de short ook mag zijn, door er een leuke top en uitgesproken schoen bij te dragen maak je de look helemaal nu.