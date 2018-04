Waarom dure designerschoenen niet altijd beter van kwaliteit zijn TVM

24 april 2018

11u54 0 Style Een paar hakken van Manolo Blahnik of loafers van Gucci, menig vrouw (en man) hoopt ooit een paar designerschoenen in de kast te hebben staan. En eens het geld bij elkaar gesprokkeld is, kun je dat torenhoge prijskaartje makkelijk verantwoorden omdat de schoenen een leven lang meegaan. Al klopt dat jammer genoeg niet altijd.

Aan één paar designerschoenen zijn vakmannen vaak uren met de hand bezig. Dat je er dus een half maandloon of meer voor moet neertellen, is helemaal niet zo gek. Ze gebruiken de beste materialen, zorgen ervoor dat elk detail klopt en dat kost nu eenmaal geld. Ze zijn kortom uitmuntend van kwaliteit, maar de zool strooit (soms) roet in het eten en dat is belangrijk om te weten.

Op sneakers na hebben de meeste dure schoenen een lederen zool. Veel goedkope(re) schoenen hebben tegenwoordig trouwens ook een zool die gemaakt is van leder, dus dit geldt lang niet alleen voor designerparen. Het voordeel aan leder is dat het zich in alle richtingen naar je voet vormt. Eens de schoenen zijn ingelopen, zitten ze erg comfortabel en bieden ze ook de steun die nodig is. Schoenen met een rubberen zool zitten in het begin vaak wat beter omdat inlopen niet nodig is, maar ze gaan op termijn meer pijn doen omdat rubber zich niet aanpast aan je voeten. Een lederen zool staat ook gewoon chiquer.

Lagen leder

Het grote nadeel aan leder is echter dat het zeer fragiel is. Het absorbeert water en verslijt snel, waardoor het soms maar een paar maanden duurt voor je de zolen van je schoenen al moet laten vervangen. Sommige merken lossen dat op door verschillende lagen leder te gebruiken, maar dat gebeurt helaas lang niet altijd. Een driedubbele lederen zool is op alle mogelijke manieren steviger en duurzamer dan een rubberen zool, maar een zool met amper één laag leder erop absoluut niet.

Wie van plan is om te investeren in een paar duurdere schoenen, vraagt dus best altijd op voorhand na uit hoeveel lagen leder de zolen gemaakt zijn. Voor minder dan twee ga je best niet, tenzij je bovenop het dure prijskaartje ook nog de kosten van een schoenmaker wil betalen om de paar maanden.