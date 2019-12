Waarom deze jas na dertig jaar plots razend populair is

Style Je trekt hem stuntelig over je hoofd - weinig kapsels zijn ervan gediend - en je betaalt er tot 600 euro voor. Toch is hij de hit van deze winter: de Napapijri. Hoe de jas die al dertig jaar bestaat plots hip werd? Door de modegril die 'gorpcore' heet. Willen we echt méé zijn, dan kleden we ons alsof we gaan kamperen.

Trek in januari naar de schoolpoort van een willekeurige Vlaamse middelbare school en u zal er niet tien, niet twintig maar misschien wel vijftig tellen. Het is niet moeilijk ze te herkennen: ze hebben geen rits aan de voorkant, maar een soort van kangoeroezak. Ze kleuren doorgaans zwart, blauw, rood of kaki, maar er zijn er ook met motieven. Zij die er één dragen, zijn zowel m als v, want Napapijri is voor allebei. De prijs moet u er maar bij denken. Voor de meest fancy modellen loopt die al gauw naar de 500 euro, maar een goed basismodel heb je al voor zo'n 200 euro.

Italiaans met Noorse vlag

Roept dat een vage herinnering op aan uw jeugd? Kan best. De eerste Napapijri-jas - met ook toen al de kangoeroezak - werd ontworpen in 1990. Het van oorsprong Italiaanse merk bestond toen drie jaar en had tot dan enkel tassen gemaakt. Maar in 1990 kwamen daar dus kleren bij, in het genre 'outdoor'. Denk: fleece-achtige pulls voor kampeerders, waterbestendige jassen voor wandelaars, winddichte anorakken voor hengelaars. Zolang het maar handig, warm en comfortabel was. 'Mooi' ook als dat even kon, maar dat was niet prioritair. Dat het merk de naam 'Napapijri' kreeg, had overigens meer met marketing te maken dan met de Italiaanse afkomst. 'Napapijri' is ontleend aan het Fins. En al hadden de kledinglijnen verder niks met Scandinavië te maken, het logo werd een Noorse vlag. De associatie met woeste landschappen, ontdekkingsreizigers en extreme weersomstandigheden: ja, dat vonden de Italianen wel wat.

Napapijri had z'n fans, maar dat waren overduidelijk geen hippe vogels. Eerder mensen in de bovengenoemde segmenten, voor wie de zondagmiddag zoveel betekent als een kompas, een stafkaart en een stel rubberlaarzen om de natuur mee in te trekken. Já, er was een markt voor Napapijri. Maar je won er geen schoonheidsprijzen mee.

Het merk deed er alles aan om enigszins hip te worden. Samenwerken met Karl Lagerfeld. Een 'brand president' aantrekken die nog creatief directeur was geweest bij Hugo Boss. Maar het grote succes kwam vanzelf, dankzij wereldsterren als Asap Rocky en Drake, die van 'streetwear' hun handelsmerk maakten. Plots waren bodywarmers weer oké. En mocht zelfs fleece opnieuw. Zolang het er allemaal maar 'comfy' uitzag en zolang je maar uitstraalde dat je ging kamperen. De look werd een hit. Zelfs Kendall Jenner en Gigi Hadid werden erin gespot. Zonder dat Napapijri er iets voor hoefde te doen, werden de jassen it-items. Zo gaat het wel vaker, weet styliste Farah El Bastani. "De beste influencers van vandaag de dag zijn hiphopsterren. Wat mensen als Drake dragen, wil iederéén. Wat Wu-Tang Clan in de jaren negentig droeg, wilde óók iedereen."

Gorpcore

De modegril waar Napapijri van profiteert, heet 'gorpcore'. Waarbij het woord 'gorp' is afgeleid van 'good old raisins and peanuts', de ingrediënten in het overlevingspakket van hikers en jawel, kampeerders. Een ander merk dat mee op die kar sprong is The North Face. Farah El Bastani: "The North Face ging op zeker ogenblik zelfs een samenwerking aan met Junya Watanabe, een invloedrijke Japanse mode-ontwerper. Die man is een goeroe. Als hij zegt dat iets mode wordt, ís dat ook zo. De verkoop van The North Face ging door het dak. "Dat ontging ook de groten zoals Balenciaga en Prada niet. Die laatste kwam zelfs met velcro-sandalen."

Hoe je op je best bent in 'gorpcore'? Farah El Bastani: "Door te doseren. Hul je niet van kop tot teen in Napapijri, The North Face of - nog zo'n topper - Patagonia. Kies liever één goed stuk. En combineer het met wat je hebt. Dan ben je méé."