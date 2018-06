Waarom de westernstijl een comeback maakt Liesbeth De Corte

04 juni 2018

10u42 0 Style Van cowboyboots tot stoere hoeden en tassen met franjes: de kans is groot dat je kleerkast je in een wip en een gauw transporteert naar het Wild Wild West, want mode is de westerntoer opgegaan. Yeeha! Maar hoe komt dat nu eigenlijk?

De kans is groot dat je innerlijke cowgirl de komende maanden een keertje komt piepen. Heel wat merken lieten zich immers inspireren door de westernstijl, waardoor de trend ondertussen stevig in het zadel lijkt te zitten. Op de catwalk van de Dior Cruise collectie konden we al enkele cowboyhoeden en prairie-jurkjes spotten, en Isabel Marant ging voor haar herfstcollectie dan weer lustig aan de slag met leder en franjes. Of kijk maar naar modehuizen als Calvin Klein, Chloé, Giorgio Armani en Dries Van Noten die blijkbaar ook allemaal fan zijn van de cowboyboots.

Ook verschillende sterren zijn in zwijm gevallen voor de westernlaarsjes en bijhorende outfits. Denk maar aan Alexa Chung, Gigi Hadid en Millie Bobby Brown, die bij de MTV Movie en TV Awards kwam opdagen met hoge, witte laarzen. Nog een bewijs: het thema van WECANDANCE is dit jaar zelfs acid cowboys.

Maar waar komt de comeback van de westernstijl plots vandaan? Volgens Lizzy Bowring van WGSN Catwalks heeft het te maken met een vleugje nostalgie. “Als mode en design een modern en futuristisch kantje krijgt, hebben we vaak de neiging om nostalgisch terug te blikken”, legt ze uit aan Fashionista. “Mensen willen ontsnappen aan het experimentele en surrealistische, en grijpen daardoor vaak terug naar geschiedenis en folklore. En dit idee, het mengen van verschillende culturele referenties, past bovendien perfect bij de wereldwijde jonge street culture.”

Bowring verwijst ook naar de sneakertrend, die het hart heeft gewonnen van zowel luxelabels als goedkopere modehuizen. Dat komt volgens haar omdat mensen steeds meer reizen, en dat er een drang is naar een uniforme look. “Een sneaker is praktisch en comfortabel, maar dat is de cowboyboot ook. Je kan de laarsjes dragen om te gaan eten, als je fancy wil zijn, als je naar een concert gaat of als je een uitgebreide wandeling door de stad wil maken.”

Ook het Amerikaanse politieke klimaat zou er voor iets tussenzitten. “Als de mode een ode brengt aan cowboy-jurkjes en allerlei westernattributen, kan je er vanop aan dat Amerika oftewel héél patriottisch is oftewel onder veel stress lijdt”, bevestigt Laurel Wilson, professor textiel en apparel aan de University of Missouri. “Ook nu heeft het veel te maken met het ‘America first’-idee. Er hangt jammer genoeg een xenofoob sfeertje in de lucht. Ik vind het vreselijk dat de cowboytrend daardoor beïnvloedt wordt, maar het is wel zo.”