Waarom de plussize markt voor mannen maar niet van de grond komt TVM

22 mei 2019

15u44

Bron: Fashionista 0 Style Voor vrouwen met een grotere maat was het jarenlang haast onmogelijk leuke kleren te vinden. Maar dat is ondertussen wel anders. In 2016 werd de plussize kledingmarkt voor vrouwen nog geschat op 20 miljard euro en dat is ondertussen wellicht nog een pak meer. Voor mannen ligt dat helemaal anders, hoe komt dat?

1 op de 2 Belgen is te zwaar en bij 33% is sprake van echt overgewicht. Met 56,4% ten opzichte van 47,8% doen mannen het een stuk slechter dan vrouwen. Gemiddeld zijn er ook meer mannen obees (BMI +30) dan vrouwen (18,8% tegenover 16,8%). Ook voor de rest van de (westerse) wereld liggen de cijfers in dezelfde lijn. Dat is uiteraard in de eerste plaats problematisch voor mensen hun gezondheid, maar daarnaast maakt het ook shoppen een pak lastiger aangezien modemerken toch nog steeds veelal voor dunne mensen kleren ontwerpen.

Voor vrouwen is er op dat vlak al een aantal jaar het een en ander aan het veranderen. Steeds meer merken zetten in op dames met een grotere maat, volle modellen schitteren op de covers van tijdschriften en Instagram en Facebook staan vol posts over body positivity en fat pride. En hoewel er nog steeds heel wat werk aan de winkel is – daarover kon je hier al meer lezen – is de situatie tenminste niet meer exact hetzelfde als 5 jaar geleden. Dat ligt bij mannen met een grote kledingmaat wel anders. De (mode)wereld lijkt er geen enkele interesse in te hebben, ondanks het feit dat steeds meer mannen wel degelijk een grote maat hebben én tegelijkertijd ook met mode bezig zijn.

Modeontwerper Brandon Coates vertelt aan Fashionista dat de schuld volgens hem deels bij heren zelf ligt. “Vrouwen hokken samen en zeggen: ‘dit is wat ik wil’. Het is meer een collectieve inspanning. Mannen hebben het nog steeds moeilijk om zich te verwoorden in dit debat. Ze praten er onderling ook veel minder over met elkaar.” Coates werkte tijdlang voor het plussize vrouwenmerk Monif C. voor hij zijn eigen plussize merk voor heren oprichtte: Brandon Kyle. Met zijn eigen bedrijf hoopt hij het gesprek over mode voor mannen met een grotere maat vooral bij de heren zelf op gang te trekken. “Net ook omdat ze geen voorbeelden hebben als curvy vrouwelijke modellen zoals Ashley Graham en Tess Holliday die een lans breken voor plussize dames.”

Plussize model en blogger Kelvin Davis vertelt dat ook veel te maken heeft met de missconceptie die veel mensen hebben over zwaardere mannen. “Mensen denken nogal snel dat wanneer een man dik is, dat hij lui is en niet geeft om hoe hij eruitziet. Om stijl zullen ze al wel helemaal niet geven. En dat leeft ook onder mannen zelf. Als je erom zou geven, zou je wel op dieet gaan of gaan sporten, toch? Door dat stigma wordt er niet over gesproken, waardoor merken ook niet het gevoel krijgen dat er nood is aan meer leuke kleren voor mannen,” aldus Davis.

Want waar grote ketens als Mango, H&M, New Look en Monki al een tijdlang inzetten op dames met een grotere maat, blijft het aanbod voor heren met een maat meer beperkt. In Amerika zijn er al wat meer initiatieven, in Europa blijft het voorlopig bijzonder stil. Al zetten online retailers als ASOS en Fashion Nova sinds kort ook wel voorzichtig in op plussize mannen.