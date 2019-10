Waarom de nieuwste haircare inspiratie haalt bij de huidverzorging Sophie Vereycken

13 oktober 2019

Au revoir, slecht haar. Dankzij de nieuwe generatie haarverzorging – een bonte verzameling crèmes, scrubs, serums en maskers – is er zelfs voor de meest weerbarstige haardos een kant-en-klare oplossing en zitten we nooit meer met de handen in het haar.

Als het op huidverzorging aankomt, ben ik – tot wanhoop van mijn dermatoloog – een van de grootste avonturiers op aarde. Onder de douche ben ik een stuk minder avontuurlijk ingesteld. Al sinds mijn zestiende staat daar min of meer hetzelfde: douchegel, shampoo en conditioner op een wandrekje, haarmasker ergens onderin weggestopt voor als ik een keertje veel tijd heb (lees: nooit). Een grove inschattingsfout, zo blijkt. Want steeds meer kappersmerken halen de mosterd bij de skincare en brengen een hele lijn vol dag- en nachtcrèmes,

serums, maskers, scrubs en oliën op de markt. Op zich niet zo onlogisch, want onze hoofdhuid en -haren verschillen niet heel veel van de rest van ons lichaam: ze bevatten dezelfde proteïnen en vetten en kunnen dezelfde gespecialiseerde verzorging gebruiken. Misschien zelfs nog meer, vindt haarstyliste Ilham Mestour. “Tal van onderzoeken wezen al uit dat ons kapsel een enorme invloed heeft op hoe we ons voelen, meer dan onze huid of make-up. Het is het eerste wat we zien, nog vóór de ogen. En toch gaan we er heel nonchalant mee om: restjes haarproduct die we niet goed uitwassen en die de haarfollikels verstoppen, veel te hardhandig borstelen, stylingtools op de hoogste hittestand die het haar beschadigen, om maar te zwijgen van ontkleuringen en allerlei

andere chemische behandelingen die het haar permanent beschadigen.” Kortom: we nemen allemaal uitgebreid de tijd om onze huid te verzorgen, terwijl die haardos al te vaak vergeten wordt. Hoewel die eigenlijk exact dezelfde liefdevolle aanpak en verzorging nodig heeft. Ilham Mestour: “We investeren enorm veel tijd en geld in onze huid, terwijl onze haren het met de eerste de beste shampoo uit de supermarkt moeten stellen. Maar iedere vrouw is anders. Als de één een rijke dagcrème nodig heeft, aangevuld met een hydraterend serum, en de ander meer baat heeft bij het stimuleren van de celvernieuwing en luchtige geltexturen, waarom gaan we er dan van uit dat de ideale haarverzorging voor iedereen uit één shampoo en één conditioner bestaat? Precies daar zit het voordeel van de nieuwe generatie haarproducten. Doordat er nu zo’n breed scala beschikbaar is, kan iedereen daaruit selecteren wat het beste bij haar haardos past, voor een gepersonaliseerde routine.”

1. De dagcrème

Meer éclat? Meer voeding? Of liever antipollutie? Net zoals we een klassieke dagcrème kiezen op basis van de noden van onze huid, kunnen onze lokken ook een gespecialiseerde verzorging gebruiken. Want wat ons haar nodig heeft, verandert naar gelang de seizoenen en de omgeving, vertelt Ilham Mestour. In de zomer is het haar droger en heeft het meer baat bij hydratatie, in de winter kan je dan weer beter op glans of bescherming focussen.

Bijvoorbeeld: Christophe Robin, Crème de Jour, € 32,50 bij Cosmeticary.

2. De mist

Wie een kantoorjob heeft, is bekend met het fenomeen airco. Onmisbaar voor een aangename werkomgeving, maar de grauwe teint, schrale lippen en droge haren krijg je er helaas gratis bij. Een hydraterende haarmist in je handtas (of bureaulade), is dus geen overbodige luxe om je haren aan het einde van een lange werkdag te doen heropleven.

Bijvoorbeeld: Shu Uemura, Hydro-Texturizing Mist, € 35 bij de kapper.

3. Het micellair water

Net zoals een micellair water onzuiverheden, stofdeeltjes en vuil verwijdert, stript een micellaire shampoo onze

lokken van alles wat daar niet thuishoort. De micellen trekken vuil aan, waardoor het haar grondig gereinigd wordt. Ideaal voor wie op zoek is naar een extra zuiverende shampoo.

Bijvoorbeeld: Nivea, Purifying Micellar Shampoo, € 4,99 bij Kruidvat.

4. De scrub

Een gezonde haardos begint bij een gezonde hoofdhuid. Nochtans verwaarlozen we die het vaakst. De oplossing? Een scrub voor de hoofdhuid. De mechanische handeling van het inmasseren stimuleert de bloedcirculatie, waardoor het haar gezonder zal groeien, terwijl de exfoliërende bestanddelen achtergebleven productrestjes en vuil verwijderen.

Bijvoorbeeld: Kiehl’s, Deep Micro-Exfoliating Scalp Treatment, € 22 bij Kiehl’s.

5. Het serum

Net zoals de manier waarop serums onze huid een extra boost geven, vormen ook haarserums de ideale aanvulling op onze shampoo en conditioner. Versterkend, gladmakend, verzorgend of oplichtend, voor elk haartype bestaat er een complementair serum. Een eenvoudige manier om in te spelen op de noden van je haar zonder dat je op een andere shampoo hoeft over te stappen.

Bijvoorbeeld: Grow Gorgeous Hair Growth Serum, € 34,95 via Zalando.

6. Het kleimasker

Het geheim van een glanzende haardos zit in een kleimasker van tijd tot tijd. Ze beleefden het voorbije jaar hun moment de gloire in de skincare, en vinden nu ook hun weg naar onze douche. Gele en witte klei werken vooral in op de haartextuur, ghassoulklei (of rhassoulklei) herstelt dan weer de glans en geeft meer volume.

Bijvoorbeeld: Hair Ritual by Sisley, Pre-Shampoo Purifying Mask with White Clay, € 75 bij Ici Paris XL.

7. De olie

Verwacht niet dat een haarolie je gespleten puntjes kan herstellen. Wél dat het een verzorgend laagje over het haar legt dat blijft tot aan de volgende wasbeurt. Want haar is dood weefsel dat je nooit blijvend zal kunnen veranderen. Is dat erg? Nee, het effect blijft hetzelfde: glanzende haren die er stiekem veel beter uitzien dan ze zijn, terwijl ze gezonder teruggroeien aan de haarwortel.

Bijvoorbeeld: Moroccanoil, Pure Argan Oil, € 52 bij johnbeerens.be.

8. De nachtcrème

Wie een nachtcrème voor het haar gebruikt, kan daar beter iets spaarzamer mee omgaan dan met haar gebruikelijke tube: één keer per week is meer dan voldoende. Laat het de hele nacht inwerken, en spoel het

’s morgens uit onder de douche voor een glanzende en gehydrateerde haardos.

Bijvoorbeeld: Sachajuan Over Night Hair Repair, € 42 bij Net-a-Porter.

9. Het sheetmasker

Na het monstersucces van de Koreaanse sheetmaskers, konden deze kapjes voor het haar niet achterblijven. Ze zijn dé uitkomst voor wie behoefte heeft aan het zwaarder geschut. Een sheetmasker voor je haar heeft dezelfde voordelen als een standaard haarmasker, met als bonus een beschermend vliesje dat je haren samenhoudt en de lichaamswarmte bewaart, waardoor de ingrediënten nog beter kunnen inwerken.

Bijvoorbeeld: Starskin, Coco-Nuts Hot Oil Hair Mask, € 9,90 bij Planet Parfum.