Waarom de Italiaanse Vogue deze maand geen foto’s zal publiceren LDC

03 januari 2020

13u49 1 Style Een magazine zonder fotoshoots is als peper zonder zout, of Hugo zonder zijn Nicole. Die twee horen bij elkaar. En toch heeft de Italiaanse Vogue geen enkele fotograaf ingeschakeld voor z’n nieuwste editie. De reden? Ze wilden hun magazine een tikje ecovriendelijker maken.

Dat de mode-industrie ontzettend vervuilend is, weten we al langer. Maar ook modemagazines zijn niet altijd even groen. Dat zegt Emanuele Farneti, de hoofdredacteur van de Italiaanse Vogue. Hij schuwt er niet van terug om de hand in eigen boezem te steken en erkent dat fotoshoots vaak allesbehalve duurzaam zijn. Zo somt hij op wat er allemaal nodig is voor één editie: “150 mensen. 20 vluchten en een dozijn treinritten. 40 wagens die voortdurend stand-by moeten staan. Lichten die minstens 10 uur staan te branden. Voedseloverschotten van de cateringbedrijven. Massa's plastic om de kleren in te pakken. Elektriciteit om de batterijen van telefoons en camera’s op te laden ...”

Daarover zeuren of je schuldig voelen is niet voldoende, meent Farneti. Hij wou er ook effectief iets aan doen. Het resultaat: in het januari-nummer zijn alle covers en zelfgemaakte foto’s vervangen door illustraties. Farneti deed daarvoor beroep op bekende artiesten en opkomende talenten. Het gaat hierbij trouwens om een primeur, want de Italiaanse Vogue had nog nooit eerder een illustratie op z’n voorpagina staan.

Dankzij deze maatregel is de modebijbel niet alleen duurzamer geworden, maar konden Farneti en co. ook heel wat besparen omdat ze geen reiskosten hadden. Het geld dat ze uitgespaard hebben gaat naar de restauratie van de Fondazione Querini Stampalia, een culturele instelling in Venetië, dat de laatste weken te kampen had met zware overstromingen.