Waarom Crocs momenteel populairder zijn dan ooit Nele Annemans

28 mei 2020

07u59 1 Style You love them, or you hate them, maar één ding is zeker: comfortabel zijn ze. We hebben het uiteraard over Crocs, de zowat meest besproken schoen van de afgelopen jaren. En die maakt door de lockdown momenteel een verrassende comeback.

Vanaf de oprichting in 2002 riep het ontwerp van de intussen wereldbekende Crocs controverse op. De een zweerde erbij, de andere vond ze spuuglelijk en beloofde plechtig ze nooit ofte jamais aan te trekken.

Ook medeoprichter Lyndon Hanson gaf toe dat zowel hij als de anderen achter het bedrijf de schoen als lelijk bestempelden. Toch hielden ze vast aan het ontwerp omdat ze naar eigen zeggen zo comfortabel zitten, kunnen drijven, je er niet mee uitglijdt en niet zorgen voor nare geurtjes zoals de meeste bootschoenen. De comfy schoenen werden dan ook niet als niet fashionitem in het leven geroepen, wel als lichtgewicht plastic schoen om buiten te dragen zonder slipgevaar.

Ondanks hun vermeende lelijkheid sloegen Crocs meteen aan bij het grote publiek en waren ze niet meer weg te slagen uit het straatbeeld. De jaren na het overweldigende succes kenden ze evenwel een kleine dip in de verkoop. Maar sinds kort is de fashion no-go populairder dan ooit tevoren.

Lelijk en ironisch tegelijk

De reden? Sinds we met z’n allen in ons kot en onzen hof moeten blijven, slaan we en masse comfortabele kleding in. Gooi daar de ugly trend bovenop, en je belandt maar bij één merk - je raadt het al - Crocs. “Mensen beginnen te denken dat ze ook écht cool zijn”, vertelt socialemediaexperte Karina Saucedo - die ooit gezworen had nooit Crocs te dragen - aan The Wall Street Journal. Zij is ondertussen ook de trotse eigenaar geworden van een stel lichtpaarse Crocs en kocht er zelfs een bedeltje - beter bekend als een Jibbitz - van. “Ik vindt ze zo lelijk en ironisch om te dragen, maar te midden van de pandemie zijn ze op een rare manier wel iets leuks om aan vast te houden”, aldus Saucedo.

En zo moeten veel mensen gedacht hebben, want de veelbesproken bootschoenen zijn aan een heuse comeback bezig. Zo ontdekte het marktonderzoekbureau NPD Group dat Crocs het enige schoenenmerk was dat in maart 2020, en dus tijdens het begin van de lockdown, een groeiende verkoop kende. In april kende het merk dan weer de grootste stijging in 15 jaar qua zoekopdrachten in Google.

“Mode is nu meer dan ooit gefocust op persoonlijkheid én bovendien kan je doen wat je wil”, klinkt het bij enkele fashionista’s. Zo zouden ze de perfecte combo vormen van modieus en praktisch.

Samen sterker

Toch dankt Crocs zijn recente populariteit niet alleen aan de coronacrisis. Zo blijkt dat de verkoop al in stijgende lijn zat nog voor de pandemie, dankzij de vele samenwerkingen met beroemdheden als Post Malone, KISS, Zooey Deschanel en Natalie Dormer. In februari kondigden ze dan weer een van hun meest opmerkelijkste samenwerkingen aan. Zo zullen ze deze lente nog een schoen lanceren samen met KFC die niet alleen het motief van kipnuggets krijgt, maar er ook naar ruikt.

Enkele dagen geleden maakten ze dan weer bekend dat ze in zee gaan met het Japanse merk Chaos Fishing Club en BEAMS T waarmee ze een glow-in-the-dark versie van de Classic Clog Croc gaan uitbrengen.

Durf jij je wagen aan de trend? Wij zijn alvast benieuwd naar jouw mening!



