Waarom ben jij een krullenbol en heeft je vriendin supersteil haar? Alles over de afkomst van haar LDC

15 maart 2019

11u04

Over één aspect is geen enkele vrouw tevreden: haar haar. Wie steile lokken heeft, geeft de voorkeur aan een golvend kapsel. Wie rondloopt met krullen, zou dan weer alles geven voor een rechte coupe. Heb je je ooit afgevraagd waarom je haar is zoals het is? Volgens cosmeticamerk Lush moet je het antwoord generaties terug gaan zoeken.

Mark Constantine, hoofdhuidspecialist en een van de oprichters van Lush, vindt het zonde dat mensen nog maar weinig kennis hebben over hun eigen haar. Een verschillend haartype vraagt immers een andere verzorging. Ben jij benieuwd naar de geheimen van jouw lokken? Dan moet je zo’n 5 tot 7 miljoen jaar terug in de tijd gaan.

Bescherming tegen UV-stralen

“Het menselijk leven begon in Afrika”, zo begint Daniel Campbell, cosmetische wetenschapper en Lush-productuitvinder zijn uitleg. “Doordat mensen naar verschillende delen van de wereld migreerden, veranderden ze. Hun uiterlijk paste zich aan aan de leefomstandigheden.” Daardoor begonnen mensen steeds meer van hun lichaamshaar te verliezen. Tot een bepaald moment, waarop we enkel nog lange lokken hadden op ons hoofd. Die moeten onze hersenpan immers beschermen tegen de zon.

Tijdens die periode hadden we vooral spiraalvormig, krullend afrohaar. De reden? Bij krullend haar duurt het langer voordat schadelijke uv-stralen de huid bereiken. Daarnaast voorkomt de luchtige textuur dat de hoofdhuid niet oververhit raakt. “Hoe verder mensen van de evenaar gingen wonen en zich gingen settelen in bijvoorbeeld Noord-Afrika, hoe minder ‘strak’ de krullen werden,” vertelt Campbell. “Het haar was hier nog steeds dik, maar de krullen waren losser en een stuk zachter.”

Je raadt het al: des te verder de mensen naar het noorden trokken, des te steiler hun haar werd. Hier is immers niet zoveel zonlicht als bij hun voorouders. De mensen kunnen dus een tikje meer uv-licht gebruiken, zodat ze meer vitamine D kunnen aanmaken.

Zelfs nu merk je daar de gevolgen van, zegt Campbell. “Als je verschillende lijnen over de wereld trekt, dan zie je gelijke kenmerken in het haar van de mensen binnen die lijnen, omdat de leefomgevingen gelijk zijn.” Zo doorkruist de evenaar Indonesië, Noord-Brazilië, Ecuador en Kenia. De Kreeftskeerkring ligt dan weer in Mexico, Egypte, Saoedi-Arabië, India en Zuid-China.

En hoe zit het met de haarkleur?

Volgens de cosmetische wetenschapper wordt de kleur van je huid en haar bepaald door het pigment melanine. En vooral: door de hoeveelheid ervan. Ook hier speelt de zon opnieuw een rol. Donkere huidtinten zouden meer melanine aanmaken om de huid te beschermen tegen schadelijke uv-stralen. Een lichtere huid heeft minder melanine nodig zodat het lichaam makkelijker zonlicht opneemt en daardoor vitamine D produceert. Hetzelfde gaat op voor het haar.

Dat betekent dat de huid en haarkleur van onze voorouders van nature donker was. Maar hoe meer we richting het noorden verhuisden, hoe meer onze huid en haar zich gingen aanpassen. Campbell: “Hoe noordelijker je gaat, hoe meer pigment je verliest. Het is dan ook geen verrassing dat de meeste mensen in Scandinavië blond zijn. En ze zijn blond om een reden, want ze hebben het pigment niet nodig om hun haar en huid te beschermen.”

Rood haar is een speciaal geval, aldus de expert. Hij legt uit dat er eigenlijk twee soorten melanine bestaan: het bruinachtige zwart van eumelanine en roodachtig geel van feomelanine. Ros is de zeldzaamste haarkleur ter wereld en heeft de grootste hoeveelheid feomelanine, en een zeer lage concentratie eumelanine.

Campbell vindt het daarom goed om je afkomst te leren kennen, zodat je weet welke ingrediënten en producten het beste effect op je haar hebben. Heel lang bestond het ‘one size fits all’-idee in de cosmetische industrie. Het is hoog tijd dat we daarvan afstappen, besluit de expert.