Waarom Belgische modeontwerpers massaal kiezen voor Parijs Timon Van Mechelen

27 februari 2018

Belgische modeontwerpers en de Parijse modeweek: het lijkt wel een match made in modeheaven. Maar waarom showen ze eigenlijk zo massaal in de Franse hoofdstad? "De reden is simpel: ik voel me hier thuis", aldus Dries Van Noten in een interview met De Morgen.

Gisteren is de Parijse modeweek van start gegaan en naar goeder gewoonte tekenen daar zowat alle Belgische modeontwerpers present. Van grote namen zoals Dries Van Noten en Ann Demeulemeester tot kleinere designers als Christian Wijnants en Haider Ackermann. Kortom geen gebrek aan Belgen op Paris Fashion Week en dat terwijl Londen bijvoorbeeld een hipper imago heeft en ook Milaan bijzonder in trek is.



"Het is er thuiskomen"

"De reden is simpel: ik voel me hier thuis", zei Dries Van Noten daar ooit over in een interview met De Morgen. Dat beaamde ook Ann Claes van het Flanders DC. "De Belgen showen al sinds de begindagen in Parijs, hier hebben ze altijd hun individuele stijl goed naar voren kunnen brengen en qua uitstraling past de stad ook het best bij hen", aldus Ann.



Imago

Hoewel Londen dan te boek mag staan als edgy en vernieuwend, zakken grote namen zoals Chanel, Dior en Louis Vuitton toch nog steeds af naar Parijs. Dat zorgt ervoor dat de belangrijkste inkopers en de rest van de modejournaille ook altijd aanwezig zijn in Parijs, wat belangrijk is voor ontwerpers die internationaal willen doorbreken.



Praktisch

Daarnaast is er ook nog de praktische kant. "Parijs is maar anderhalf uur met de trein van ons landje. Vele Belgische modeontwerpers werken met Belgische productieteams, die allemaal laten overvliegen naar pakweg New York is gewoonweg onhaalbaar", zegt Ann.