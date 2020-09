Waarom Balenciaga voor hun nieuwe campagne voor een controversieel gezicht als Cardi B kiest: “Sommigen vinden haar vulgair, anderen net verfrissend” Nele Annemans

03 september 2020

11u55 0 Style Cardi B (27) is alomtegenwoordig. Ze scoort momenteel een monsterhit met ‘WAP’ of ‘wet-ass pussy’ en siert nu ook de nieuwe herfstcampagne van het Spaanse modehuis Balenciaga. Maar hoe komt het dat zo’n luxueus modehuis kiest voor een toch wel controversiële celebrity? Wij vroegen het aan onze modejournalist.

“Kijk naar het gezicht van de Balenciaga-campagne!”, aldus een enthousiaste Cardi B op Instagram. “Ik kan me nog levendig herinneren hoe ik me voelde toen ik mezelf op een reclamebord zag staan op Times Square in New York City, en nu sta ik in Parijs! Ik wou dat ik daar was om het persoonlijk te zien!” Momenteel prijkt het grote reclamebeeld van Balenciaga aan de zijkant van het Louvre, waar het de komende weken zal blijven hangen.

Op de foto is Cardi B te zien in een zwarte avondjurk met asymmetrische halslijn, aangenaaide handschoenen en schoenen die eruitzien als sokken. De ‘WAP’-zangeres zou de foto ook zelf genomen hebben tijdens de lockdown in Los Angeles.

De tekst gaat verder onder de foto.

Maar hoe komt het dat het Spaanse luxelabel kiest voor een toch wel controversiële celebrity? “De keuze voor Cardi B als gezicht van de campagne van Balenciaga lijkt op het eerste gezicht opvallend en controversieel, maar voor mij is het geen complete verrassing”, steekt onze modejournalist David van wal. “In de wereld van de high fashion gaat het net om opvallen en uit het hokje durven denken. Demna Gvasalia - creatief directeur van Balenciaga en een ex-student van de Antwerpse modeacademie – heeft met zijn rebelse mode al bewezen dat hij dat als geen ander kan. Denk maar aan de kanariegele Crocs die hij bij Balenciaga de catwalk opstuurde. Of toen hij voor het populaire streetstylemerk Vêtements workwear met het DHL-logo maakte. Zelfs celebs droegen dat massaal toen.”

Toch gebruikte de ontwerper nooit eerder beroemdheden in zijn campagnes. “In groot contrast met de meeste luxemerken”, aldus David. “Hij heeft altijd ingezet op onbekende modellen of echte mensen, zoals vorige winter, toen hij lesbische koppels opvoerde.” Maar Gvasalia heeft ook een enorme fascinatie voor Hollywood. “Twee jaar geleden liet hij in een campagne modellen opdraven als sterren die zich wegstoppen voor de paparazzi. Een duidelijke knipoog naar het dagelijkse leven van Kim Kardashian. Voor deze winter maakte hij zelfs een filmpje dat helemaal in de stijl is van de intro van de immens populaire realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Sommigen vinden Cardi B vulgair en laag-bij-de-gronds, maar anderen vinden wat ze doet net zo verfrissend en eerlijk Modejournalist David

In dat opzicht moeten we ook de samenwerking met Cardi B zien. David: “De rapster maakt duidelijk deel uit van het ecosysteem in Los Angeles en deelt op haar Instagramprofiel ook filmpjes van zichzelf met haar 75 miljoen volgers. Daarin neemt ze geen blad voor de mond en is ze - of lijkt het toch zo – altijd haar eigen zelve. Zo waarschuwde ze in een Instagram Story haar volgers om na orale seks niet meteen over te gaan tot vaginale seks op risico van bacteriënoverdracht. Ze deed dat in haar sappige accent en in woorden die niets aan de verbeelding overlieten. Of kijk naar haar controversiële hit ‘WAP’ over vaginale sappen. Geen taboe laat ze overeind, ook niet over het moederschap, politiek of plastische chirurgie. Ze heeft wat ze in het Engels noemen, realness. Die authenticiteit is belangrijk geworden in onze maatschappij, en zeker ook in de mode waar zoveel fake en gemaakt is. Ja, sommigen vinden haar vulgair en laag-bij-de-gronds, maar anderen vinden wat ze doet net zo verfrissend en eerlijk. Bovendien heeft ze een etnische achtergrond, wat gelukkig steeds meer meetelt in de modewereld. Balenciaga en Demna Gvasalia kregen in het verleden vaak kritiek dat ze als merk niet zo divers waren.”

Door voor een vrijgevochten en tot op het bot eerlijke vrouw als Cardi B te kiezen, wil Balenciaga ook duidelijk taboes doorbreken volgens onze modejournalist. “Dat zie je heel mooi bij de nieuwe herfstcollectie waarvoor Cardi B model staat. Een grote inspiratie voor Gvasalia waren de orthodoxe priesters uit Georgië - zijn thuisland. Hij vindt het intrigerend en hypocriet tegelijk dat de religieuze dresscodes vooral gaan over het lichaam verstoppen en dat het lichaam en seks absoluut taboe zijn, terwijl priesters door de geschiedenis net de grootste perverts blijken te zijn. En als er één iemand is die haar lichaam niet verstopt en zonder enige gêne praat én zingt over seks, is het wel Cardi B. De silhouetten met veel rood leder, latex en zelfs kuisheidsgordels als riemen zijn haar op het lijf geschreven. Dat ze bovendien een ster is die commercie perfect en succesvol weet te verenigen met een artistieke visie en een persoonlijke stem, is de kers op de taart voor Balenciaga. Als merk ambiëren zij namelijk krak hetzelfde.”