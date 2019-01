Waarom alle nieuwe logo’s van modemerken zo sterk op elkaar lijken Timon Van Mechelen

25 januari 2019

Van Celine tot Calvin Klein en Burberry, tal van modehuizen hebben de afgelopen maanden hun logo veranderd. Opvallend daarbij is dat al die logo's nogal sterk op elkaar lijken. Strak, schreefloos (zonder de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken) en minimalistisch. Hoe komt dat? En wat vinden vormgevers die dag in dag uit met lettertypes bezig zijn ervan?

Toen Hedi Slimane (50), de nieuwe artistiek directeur van modemerk Celine, in september het nieuwe logo van het label bekendmaakte, waren fans daar razend over. Niet omdat de letters wat dichter bij elkaar staan, wel omdat het logo zo sterk lijkt op dat van Saint Laurent. Althans toch nadat hij de ‘Yves’ ervoor weghaalde en voor een strakker lettertype koos in 2012. Maar Celine en Saint Laurent zijn niet de enige merken met een nieuw logo dat sterk op elkaar lijkt.

In 2014 haalde John Galliano de ‘Maison’ weg voor Maison Martin Margiela en koos hij voor een strakker ontwerp. Recenter veranderde Raf Simons het logo van Calvin Klein. Wederom – je raadt het al – minimalistischer en zonder schreven. In hetzelfde jaar veranderde Demna Gvasalia het logo van Balenciaga, in augustus kreeg het logo van Burberry een strakker nieuw ontwerp en ook Diane Von Furstenberg volgde de trend.

In de eerste plaats veranderen nieuwe ontwerpers van een merk het logo omdat ze duidelijk willen maken aan de wereld dat zij nu de leiding hebben. Ze willen aan een nieuw hoofdstuk beginnen en een logo is nu eenmaal een erg zichtbaar aspect van de identiteit van een merk. Het is één van de redenen waarom mensen een product van een merk kopen. Door dat weg te vegen en te vervangen door iets nieuw introduceren ze zichzelf en hun stijl.

Nog een voordeel van een nieuw logo is dat merken erdoor in het nieuws komen. Zowat elke lifestylewebsite ter wereld heeft uitgebreid bericht over de nieuwe logo’s van alle hiervoor genoemde merken. Het is een relatief makkelijke en goedkope manier om relevant te blijven én het is ideale promotie voor een nieuwe ontwerper die aan het roer komt te staan van een merk.

Waarom dan allemaal in dezelfde stijl?

Simpelweg omdat minimalistische lettertypes zonder schreven nu eenmaal populair zijn. 99trends, één van de grootste wereldwijde creatieve platformen dat designers met bedrijven verbindt, plaatste het dan ook op de 2de plek in hun lijst met de grootste lettertypetrends voor 2019. “Dankzij hun simpliciteit, zijn deze fonts erg makkelijk om mee te werken. Ze zijn zeer krachtig als je ze goed gebruikt en vragen visueel niet te veel aandacht. Ze stralen rust en luchtigheid uit en zijn niet zo hard.” Exact om die reden kunnen modemerken logo’s in dit lettertype op elk soort ontwerp plaatsen, van kleding tot accessoires, het past op zowat alles.

Wat vinden vormgevers zelf?

Multifunctioneel en trendy dus, begrijpelijk dat ontwerpers ervoor kiezen. Maar is het dan niet ergens jammer dat al deze logo’s er quasi hetzelfde uitzien? “Ik vind het persoonlijk geen verbetering, maar een standaardisering,” vertelt vormgeefster Sofie Paternotte ons. “Ik zie logo’s als een visitekaartje dat zowel de esthetiek als de kwaliteitswaarden van een bedrijf uitstraalt. Het hoort visueel te prikkelen door z’n knappe typografie of door de speelse suggestieve elementen waardoor je meteen weet waarvoor de naam van het bedrijf staat.”

“Jammer dat de grote merken ook deze (logo)trend van elkaar kopiëren. Op de vitrines van hun winkels prijken hierdoor nu ook bijna allemaal dezelfde schreefloze letters. Zo verdwijnen volgens mij de grote namen in de massa. Geef mij dus maar de ‘klassieke’ variant van hun logo.”

Ook Inge Van Zomeren, senior vormgever bij NINA magazine, is geen al te grote fan. “Je ziet nu bijna geen verschil meer in de merken met deze strakke fonten. Erg commercieel lijkt het mij ook al niet. Het ene merk begint ermee en de anderen volgen gewoon. Zo gaat dat dus blijkbaar in de mode.”