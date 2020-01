Waarom Adidas voor Tessa Wullaert koos voor wereldwijde campagne

Style Tessa Wullaert heeft zich tussen de groten der aarde gewrongen. Op een affiche weliswaar, maar daar prijkt ze toch maar mooi tussen Beckham en Pogba. Onze Gouden Schoen is een van de gezichten voor de nieuwe Adidas Predator-voetbalschoen, wereldwijd. “Adidas kijkt naar waar Wullaert over twee, drie jaar zal staan. Ze zien veel meer potentieel.”

Paul Pogba van Manchester United, voetbalicoon David Beckham, Tottenham-middenvelder Dele Alli, Marc-André ter Stegen van Barcelona en de Amerikaanse Becky Sauerbrunn. Adidas trok een blik sterren open voor de lancering van zijn nieuwe Predator 20 Mutator, een voetbalschoen met spikes op de tip. Flankeert Beckham en co: onze Tessa Wullaert. Met drie Gouden Schoenen op de kast mag ze zich bij ons boegbeeld van de Red Flames en bij uitbreiding van het gehele Belgische vrouwenvoetbal noemen. Maar buiten de landsgrenzen? In Duitsland kennen ze haar, van haar tijd bij Wolfsburg. In Groot-Brittannië is ze geen onbekende - ze stond negen keer in de basis van haar ploeg Manchester City, maar ze begon ook vijf keer op de bank. Of - met alle respect - David Beckham Tessa Wullaert kent? We weten het niet. Laat staan de rest van Europa en daarbuiten.

Karakter

Opvallend dus, dat Adidas voor uitgerekend onze Gouden Schoen koos. Hoewel. Wullaert tekende vorig jaar al een vijfjarig contract met het sportmerk. Als eerste Belgische atlete ooit. Ze kennen haar, ze voelen wat voor haar. “Tessa is onderdeel van de wereldwijde campagne. Ze is voor ons een belangrijke sportvrouw”, vertelt Valentijn Bouman, Senior Manager Brand Communications Benelux. “Ze was al gezicht voor de shirtlancering van de Rode Duivels en de Red Flames in november. Ze heeft een vaste plek in het portfolio van Adidas-speelsters, net als Sauerbrunn.”

“Tessa heeft nooit op wat anders dan Adidas gespeeld, ze is een echte Adidasatlete”, zegt ook haar makelaar Gunter Thiebaut. “Een merk houdt van loyaliteit, dat is al een eerste ding. Nochtans waren ze tot voor kort weinig geïnteresseerd in vrouwenvoetbal. Vandaag hebben ze door dat dat marcheert. Tessa heeft uitstraling, maar voor de looks alleen is ze niet gekozen. Ze heeft ook karakter, zegt waar het op staat, ze weet wat ze wil en is een voorvechter voor meisjes in het voetbal. Dat trekt aan.”

Potentieel

Maar Adidas denkt wel verder dan looks en loyaliteit. Met meer dan 46.000 volgers doet Wullaert het bijvoorbeeld helemaal niet slecht op sociale media. En Adidas is al sponsor van onze nationale ploeg ook. Hun karretje aan dat succes hangen met een vrouwelijke tegenhanger is een kleine stap. Bovendien is die Predator een schoen voor aanvallende middenvelders en keepers - de vijver aan toppers zal niet eindeloos zijn en het plaatje klopt.

“Ze hoeven ook niet per se het bekendste gezicht te kiezen”, merkt sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) op. “Tessa tekende zelfs vorig jaar al, toen haar marktwaarde nog lager lag. Voor vijf jaar, dat is niet min. Adidas kijkt nu al naar waar Wullaert over twee, drie jaar zal staan. Justine Henin destijds, die sloot ook een contract vòòr haar olympisch goud in Athene. Het is slimmer een onderschatte dan een overschatte atleet te strikken. Het is het potentieel dat telt. De stijgende groei van het damesvoetbal én van Tessa Wullaert.”

Straks samen met Pogba en Beckham langs de kassa passeren dan maar? Of Wullaert er evenveel aan verdient als die twee is een open deur. Bovenop een Manchester City-jaarloon van gemiddeld 70.000 euro is het wellicht slechts mooie bonus. “Het zal haar merkimago sowieso verder ondersteunen. Ze wordt interessanter voor individuele sponsors, die ze naast de merken van haar club kan aantrekken. Tessa zit, ook met die derde Gouden Schoen, in een goeie flow.”